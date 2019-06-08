閩南藝閣花車踩街如嘉年華會 飛天媽祖現傳統藝閣魅力

2019-06-08 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市2019閩南文化節「藝閣VS踩街」今天下午開幕競賽，市長鄭文燦在市府前廣場主持宣布閩南文化節藝閣VS踩街開鑼，今年總共50組隊伍參與藝閣踩街，每台閣花車傳承忠孝節義，「敦煌飛天獻媽祖」、「四海龍王拜媽祖」兩大藝閣花車展示傳統閩南藝術之美，吸引目光，鄭文燦表示，「藝閣」源自傳統抬閣活動歷史悠久，今年擴大閩南文化節舉辦，參與藝閣踩街花車皆極具巧思，涵蓋義俠廖添丁、老鼠娶親、孫悟空大鬧天宮豐富主題，與市民同樂，找回台灣傳統文化發展。

2019閩南文化節藝閣VS踩街藝遊行，各組閣團隊在桃園市府前定點演出後，從市府廣場出發踩街，沿著縣府路到中山路、中正路抵達桃園藝文廣場，全長約4公里，吸引市民觀看。今年閩南文化節一系列精采活動不容錯過，今晚桃園藝文廣場演出「十二生肖貓來亂」，融合現代劇場及民俗技藝表演十分精采，6月15日在桃園護國宮舉行總舖師比賽，10組決賽隊伍將大展手藝，重現辦桌文化。