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閩南藝閣花車踩街如嘉年華會 飛天媽祖現傳統藝閣魅力

2019-06-08 20:56聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市2019閩南文化節「藝閣VS踩街」今天下午開幕競賽，市長鄭文燦在市府前廣場主持宣布閩南文化節藝閣VS踩街開鑼，今年總共50組隊伍參與藝閣踩街，每台閣花車傳承忠孝節義，「敦煌飛天獻媽祖」、「四海龍王拜媽祖」兩大藝閣花車展示傳統閩南藝術之美，吸引目光，鄭文燦表示，「藝閣」源自傳統抬閣活動歷史悠久，今年擴大閩南文化節舉辦，參與藝閣踩街花車皆極具巧思，涵蓋義俠廖添丁、老鼠娶親、孫悟空大鬧天宮豐富主題，與市民同樂，找回台灣傳統文化發展。

2019閩南文化節藝閣VS踩街藝遊行，各組閣團隊在桃園市府前定點演出後，從市府廣場出發踩街，沿著縣府路到中山路、中正路抵達桃園藝文廣場，全長約4公里，吸引市民觀看。今年閩南文化節一系列精采活動不容錯過，今晚桃園藝文廣場演出「十二生肖貓來亂」，融合現代劇場及民俗技藝表演十分精采，6月15日在桃園護國宮舉行總舖師比賽，10組決賽隊伍將大展手藝，重現辦桌文化。

鄭文燦表示，傳統每逢廟會重要活動，工匠便以戲劇或神話故事主題，打造精美亭台樓閣裝飾車，由真人扮演故事主角，裝扮華美，有如現代COSPALY ，今年在地宮廟、高中職及大專院校、社區團體共同創作的藝閣花車，特別邀請北港朝天宮媽祖聖誕比賽首獎大型真人藝閣車參與，讓踩街隊伍更熱鬧，未來希望節目納入大溪大仙尪、蘆竹、龜山地區觀音媽等信仰文化及南北管音樂等，持續豐富活動內容，發揚台灣傳統文化。

桃園市2019閩南文化節藝閣VS踩街開鑼，「敦煌飛天獻媽祖」藝閣展現傳統藝閣花車...
桃園市2019閩南文化節藝閣VS踩街開鑼，「敦煌飛天獻媽祖」藝閣展現傳統藝閣花車藝術之美。記者曾增勳／攝影
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桃園市2019閩南文化節藝閣VS踩街開鑼，桃園地特色創意藝閣踩街遊行，展現傳統閩...
桃園市2019閩南文化節藝閣VS踩街開鑼，桃園地特色創意藝閣踩街遊行，展現傳統閩南藝術特色。記者曾增勳／攝影
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桃園市2019閩南文化節藝閣VS踩街開鑼，神將、藝閣花車展現傳統藝術之美。記者曾...
桃園市2019閩南文化節藝閣VS踩街開鑼，神將、藝閣花車展現傳統藝術之美。記者曾增勳／攝影
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桃園市2019閩南文化節藝閣VS踩街開鑼，由市長鄭文燦及民代貴賓一起合影嗨起來。...
桃園市2019閩南文化節藝閣VS踩街開鑼，由市長鄭文燦及民代貴賓一起合影嗨起來。記者曾增勳／攝影
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鄭文燦媽祖北港朝天宮
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