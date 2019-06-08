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影／龍潭大池百年龍舟賽 9日各組冠軍、龍王壓軸賽

2019-06-08 19:10聯合報 記者張弘昌╱即時報導

百年歷史龍潭大池龍舟3天賽事，今天進行複賽及水上高樁舞獅賽，9日將進行各組別冠軍及龍王壓軸賽事。市長鄭文燦今天主持開幕式，期勉各里獲勝隊伍優秀高手，組成桃園龍潭龍舟隊，今年7月下旬到桃園姊妹市美國加州洛杉磯長堤市，參加龍舟大賽。

149隊參加競賽龍舟隊伍，聚集開幕會場，特邀LamiGirls沐妍，以客語進行運動員宣誓，緊接著LamiGirls啦啦隊隊員，上場演出加油舞，替選手加油打氣。

LamiGirls女隊員，也與桃園航空城共組一隊，與桃園市客家青年隊，在開幕式中舉辦龍舟示範賽，同時宣傳預告桃園市將在10月19日到24日，主辦2019年全國運動會，歡迎大家前來桃園參加及觀賞精采的運動賽事。

桃園市長鄭文燦表示，今年提高競賽總獎金至159萬元，共有149隊同場競技，爭奪龍王寶座殊榮。此外，龍潭大池還有水上高樁獅王爭霸賽、HAKKA音樂晚會、農特產品展售、美食文化遊園區、包粽比賽等精采活動，池畔旁南天宮以「光映桃園」為主題，夜間帶來3場次精采的燈光秀及3D光雕秀。

客家委員會副主委楊長鎮指出，桃園客家文化多元，由海洋、都市、近山客家所組成，中央及桃園市政府共同推動前瞻建設，包含海螺文化體驗園區、1895乙未戰爭紀念公園、台灣客家茶文化館等計畫。為傳承客家文化也支持客家活動，「乙未客家戰役文化季—龍潭歸鄉文化節」，傳承百年龍舟賽的傳統，客委會也列為客庄12大節慶之一。

客家事務局長何明光說，今年全新推出的龍潭大池光雕展演，加上周邊的光影藝術裝置，夜晚吸引眾多民眾一同感受光影魅力。9日里別組的神農旗及跨組別的龍王競賽，勝負只差2到3秒，比賽高潮迭起，相當精采刺激。

市長鄭文燦表示，市府積極推動龍潭大池改造計畫，進一步提升水質及環境設施，包括河岸改造，興建遊客中心、環湖道路、水上劇場，龍潭吊橋重建將於今年底完工。

在龍潭大池水質淨化方面，透過礫間水質淨化工程，來提高龍潭大池換水量，減少優養化問題。鄭文燦表示，恢復乾淨水質，緊接著會將大池打造成為適合水上活動優質基地，規畫引進天鵝船等老少咸宜水上遊憩設施，吸引更多遊客造訪。

桃園市市長盃龍舟賽，今天在龍潭大池舉辦開幕式及龍舟示範表演賽。圖／桃園市客家事務...
桃園市市長盃龍舟賽，今天在龍潭大池舉辦開幕式及龍舟示範表演賽。圖／桃園市客家事務局提供
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桃園市市長盃龍舟賽，今天在龍潭大池舉辦開幕式，參加龍舟示範表演賽LamiGirl...
桃園市市長盃龍舟賽，今天在龍潭大池舉辦開幕式，參加龍舟示範表演賽LamiGirls，也帶來啦啦隊伍，為參賽選手加油打氣。記者張弘昌／攝影
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桃園市市長盃龍舟賽，今天在龍潭大池舉辦開幕式及龍舟示範表演賽。記者張弘昌／攝影
桃園市市長盃龍舟賽，今天在龍潭大池舉辦開幕式及龍舟示範表演賽。記者張弘昌／攝影
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桃園市市長盃龍舟賽，今昨在龍潭大池舉辦開幕式，以及精彩的水上高樁舞獅，獅王爭霸賽...
桃園市市長盃龍舟賽，今昨在龍潭大池舉辦開幕式，以及精彩的水上高樁舞獅，獅王爭霸賽。記者張弘昌／攝影
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桃園市市長盃龍舟賽，149個報名參賽隊伍，今天在龍潭大池會場，熱鬧參與開幕式及運...
桃園市市長盃龍舟賽，149個報名參賽隊伍，今天在龍潭大池會場，熱鬧參與開幕式及運動員宣誓大會。記者張弘昌／攝影
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鄭文燦客家文化洛杉磯
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