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新竹家長的集體焦慮 不怕花錢就怕跟不上

2019-06-08 17:59聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

家長們的焦慮！不少竹科家長會選擇讓孩子從幼兒園就開始就讀雙語學校，或是課後補習英文，因家長本身都深知英文的重要性，就怕孩子學得慢，輸在起跑點，雖然一年的花費高達數十萬元，但對家長來說，只要能讓孩子未來更有競爭力，一切都值得。

根據新竹科學工業園區管理局統計，竹科從業員工有15萬人，其中博士資歷4513人、碩士資歷4萬9707人，人數就佔了三分之一，大學資歷有5萬672人，也占了三分之一。

竹科員工不僅國外留學比例高，工作外派機會也多，就算在國內公司也經常需要用英文溝通，這也讓他們更了解學好英文的重要性。由於員工平均年齡不到40歲，都有子女就學的需求，常常聚在一起討論孩子教育問題。

「很怕跟不上進度！」竹科黃姓工程師有碩士學歷，公司同事許多都是碩、博士學歷，他讓女兒念公司的幼兒園，英文課程不多，但與同事選擇讓小孩念全美語學校相比，赫然發現程度有差，也讓他憂心「會不會小一跟不上進度？」

新竹廖姓媽媽則說，別人家的孩子才幼兒園就能唱英文兒歌，甚至寫出完整的句子，女兒就讀一般公立幼兒園，「不問不知道，一比較才知道差距這麼大」為了不讓女兒輸在起跑點，而有了把孩子轉入國際學校的想法，但高額的學費讓她還在慎重考慮。

另也有國小的家長選擇課後補習班，一個月花費上萬學習英文，直呼「養小孩很貴，但投資在教育費用的確很有必要。」

新竹縣府教育處表示，家長會有孩子跟不上英文程度的擔憂，主要是因為許多家長從幼兒園開始就讓孩子就讀雙語幼兒園，但是依照規定，幼兒園也只能以遊戲的方式將英文融入教學中。

而國際學校的教學體制與一般公立或國立學校的體制本來就不同，國際學校屬於外僑學校，本來就以英語為主要教學語言，課程設計上也不同，英文程度當然會比一般同齡的孩子好。

十二年國教的政策中，學生從小學三年級開始學英文，一定會從最基本的字母、發音開始學習，低年級也有國際教育課程，循序漸進的學習，如果有學生跟不上進度，也有補救教學，家長不必過於擔心。

不少竹科家長會選擇讓孩子從幼兒園就開始就讀雙語學校，或是課後補習英文，因家長本身...
不少竹科家長會選擇讓孩子從幼兒園就開始就讀雙語學校，或是課後補習英文，因家長本身都深知英文的重要性，就怕孩子學得慢，輸在起跑點。圖／康橋國際學校提供
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