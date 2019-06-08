影／苗栗鐵道自行車將增為3段路線 7月實施優惠價

2019-06-08 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣舊山線鐵道自行車Rail Bike6月27日起將正式營運，目前試營運2段路線將增為3段線，7月起並實施優惠價，盼每日載客人次增為1500到2000人次，並提供不同的遊憩路線選擇，疏解目前一票難求的現況。

舊山線鐵道自行車在台灣是全新的遊憩體驗，苗栗縣政府歷經3年多的推動，斥資1億7300萬元在沿線規畫的景觀、公共設施統包工程月前都已完工，包括慢食館、遊客服務中心及導覽指標、停車場陸續就續，9日上午縣府並將在魚藤坪新站(龍騰站)舉辦落成祈福法會，宣示這項縣內重大觀光建設邁向新里程。

舊山線鐵道自行車去年7月起陸續展開試運轉、試營運，今年初並進入第二階段試營運，A、C兩條路線每天載客人次可達1100人次，但仍「一票難求」，6月底正式營運後，將新增B段路線，估計可增加400人次搭乘，營運商並計畫在暑期加開班次，設法將每日載客數增至2000人次。

營運廠商祺峰公司董事長游志勇指出，6月底Rail Bike正式營運後，7月1日起3段路線實施優惠票價，A段 (勝興站、魚藤坪鐵橋、彭家莊，往返8公里)、新增B段 (龍騰站、勝興站，往返7.2公里)、C段 (龍騰站、魚藤坪鐵橋、彭家莊、6號隧道北口，往返4.8公里)，其中A、C兩條路線都行經斷橋旁的魚藤坪鐵橋，優惠價250元，B段優惠價200元，仍採取網路訂票。