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瘋雙語！學費一年數十萬 竹科家長投資教育不手軟

2019-06-08 14:12聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹家長投資教育經費居全台之冠，不少竹科父母願花大錢投資孩子教育，根據統計，新竹縣市就有四所國際學校，從幼兒園到高中都提供美式教育、雙語教學，學費數十萬元，比大學生學費還高，但家長仍願意讓孩子就讀，就為了從小開始學英文，提升國際視野，讓孩子贏在起跑點。

根據主計總處發布最新家庭收支調查，台灣在民國106年每戶家庭消費支出每戶平均81萬1670元，較前年成長4.49%，各縣市中以台北市最高，其次是竹縣、竹市，特別的是，新竹縣市的教育花費分別是5.2萬元和4.1萬元，分居全國前兩名。比鄰近的苗栗縣2.2萬元、桃園市3.6萬元還高出許多，顯示出竹科消費高，投資教育的花費不手軟。

康橋國際學校新竹校區招生組組長陳香君指出，目前學校有超過1000名學生，其中近7成5的家長來自竹科。康橋國際學校小學部一年的花費約35萬元，國中部則分為雙語班及留學班，費用落在一年35萬元到50萬元間。

陳香君說，學校除了採用雙語教學，在課程教學上有更高的自主性，讓學生多元發展，這也是家長們重視的學校特色，而竹科的家長本身都是高知識分子，工作上外派機會多，對語言的重要性自然有更深的體會。

亞太美國學校2007年成立，校長朱家明表示，學校不僅提供創新教育、跨領域學習，更根據每一位學生的興趣、能力，量身打造專屬課程，將學生培養為專才，將所學應用到職場，而不是像傳統的教育體制中，學生念書只為了考高分、升學，卻不知道自己的興趣是什麼。

亞太美國學校約300名學生中，有8成的家長來自竹科，小學部一年的學費60萬元，中學部則是70萬元，但培養孩子的世界觀、與全世界學生競爭的能力，這些理念都獲得竹科家長的認同，昂貴的學費不僅沒有讓家長卻步，近年來更吸引外縣市的家長專門送孩子來就讀。

不少竹科父母願花大錢投資孩子教育，根據統計，新竹縣市就有四所國際學校，從幼兒園到...
不少竹科父母願花大錢投資孩子教育，根據統計，新竹縣市就有四所國際學校，從幼兒園到高中都提供美式教育、雙語教學，學費數十萬元，比大學生學費還高。圖／康橋國際學校提供
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新竹幼兒園大學生
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