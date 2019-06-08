開齋吉慶+端午連假 中壢警臨檢查獲多名失聯移工

2019-06-08 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



端午連假首日，適逢伊斯蘭教開齋日後第一個周末假期，2個重要節慶碰在一起，熱鬧非凡。中壢警對中壢火車站前圓環、中平商圈及轄內外籍商家等，移工易聚集處所，加強臨檢及盤查，共查獲失聯移工12名及逾期停留4名。

警方也貼心製作各國語言文宣，宣導及張貼於店家，提醒歡慶之餘也應該遵守法紀，勿飲酒滋事或駕車，讓本國人及離鄉的移工都能好好享受難得的連續假期。

伊斯蘭教齋戒月整整1個月，伊斯蘭教信仰者，日間均禁食、禁飲水，直到開齋日所有人會和親友團聚，舉行一連串開齋節活動，如同伊斯蘭教版本的過年，享用豐盛的大餐、交換禮物慶祝。

中壢警分局轄內伊斯蘭教信仰中心龍岡清真寺，於6月5日開齋日舉辦開齋節集體禮拜活動，象徵齋戒月結束，當天一早湧入上千名信徒，寺外擠的水洩不通，吉慶氣息濃厚，分局外事人員亦前往安全維護及宣導，協助活動安全進行。

中壢地區工商業昌盛，合法引進外籍移工的廠商高達410多家、15200多名移工，火車站周邊外籍商家及生活圈完整，各國小吃店及商店多達40餘家，每逢假日更吸引眾多外籍移工聚集火車站周邊、中平商圈一帶消費。

開齋節適逢端午連續假期，更是熱鬧，為維持轄內治安秩序平穩，中壢警分局於連假期間規畫綿密勤務作為，加強查察不法，同時也要求轄內外籍商家業者，對失聯移工或藉故孳生事端者主動通報，善盡社會責任。