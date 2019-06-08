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端節龍舟活動交通疏導 市長鄭文燦慰勉警執勤辛勞

2019-06-08 11:57聯合報 記者張弘昌╱即時報導

端午3天連續假期，桃園市政府客家事務局在龍潭區龍潭大池周邊舉辦「2019龍潭歸鄉文化節」慶端午、划龍舟等系列活動，除149個隊伍參賽，鄰近的石門水庫風景區、六福村及小人國遊樂區，與龍舟賽活動人、車潮結合，吸引數萬人參觀民眾湧入龍潭區。

龍潭警分局為維護交通順暢，動用了大批警、民力，事前縝密的規畫各項交通疏導作為，頂著烈日守在路口執勤，有效的紓解人車潮，使交通得以順暢。

桃園市長鄭文燦今天開幕式後，由客家事務局局長何明光、警察局局長陳國進陪同下，特地前往員警補給站慰問，現場頒贈工作獎勵金，感謝分局長蕭欽杰帶領龍潭員警犧牲連假與家人團聚時刻，頂著艷陽仍堅守崗位執行勤務，為民服務民眾，同時並指示警察局對於值勤員警應從優獎勵和補休假。

龍潭警分局為確保2019年龍潭歸鄉文化節等各項活動安全及交通順暢，以分局現有警力為主，並結合義警、民防、義交等協勤民力，共動員警300人次，每天從早到晚加強觀光景點周邊道路及龍潭大池周邊道路交通疏導，透過溝通協調，以發揮整合成效。

龍潭分局分局長蕭欽杰在連續3天活動期間，為考量在執勤中員警的辛勞，特別商借活動現場旁場地，做為警察臨時休息補給站，並提供茶水、點心等，給予輪班員警適當的休息及體力補充。

警方交通紓導重點在觀光景點聯外道路，並以龍潭大池周邊道路交通疏導為重，維護民眾行車安全與順暢，也在活動現場旁設置機動派出所服務台，期間提供各類民眾交通及法律諮詢、受（處）理各類遺失物招領、協尋民眾走失等為民服務工作，以利活動圓滿順遂。

端午3天連假，桃園龍潭大池舉行龍舟賽事，龍潭警分局加派警力、民力，維護周邊交通順...
端午3天連假，桃園龍潭大池舉行龍舟賽事，龍潭警分局加派警力、民力，維護周邊交通順暢，市長鄭文燦今特地頒工作獎勵金，慰勉警員辛勞。圖／龍潭警分局提供
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端午3天連假，桃園龍潭大池舉行龍舟賽事，龍潭警分局加派警力、民力，維護周邊交通順...
端午3天連假，桃園龍潭大池舉行龍舟賽事，龍潭警分局加派警力、民力，維護周邊交通順暢，市長鄭文燦（中）今特地頒工作獎勵金，慰勉警員辛勞。圖／龍潭警分局提供
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端午3天連假，桃園龍潭大池舉行龍舟賽事，龍潭警分局加派警力、民力，維護周邊交通順...
端午3天連假，桃園龍潭大池舉行龍舟賽事，龍潭警分局加派警力、民力，維護周邊交通順暢。圖／龍潭警分局提供
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端午3天連假，桃園龍潭大池舉行龍舟賽事，龍潭警分局加派警力、民力，維護周邊交通順暢。圖／龍潭警分局提供
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端午3天連假，桃園龍潭大池舉行龍舟賽事，龍潭警分局加派警力、民力，維護周邊交通順...
端午3天連假，桃園龍潭大池舉行龍舟賽事，龍潭警分局加派警力、民力，維護周邊交通順暢，市長鄭文燦（右二）今特地頒工作獎勵金，慰勉警員辛勞。圖／龍潭警分局提供
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