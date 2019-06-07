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影／龍潭歸鄉文化節 首度呈現無人機、光雕秀

2019-06-07 21:52聯合報 記者張弘昌╱即時報導

2019龍潭歸鄉文化節，除1連3天划龍舟賽，今年在桃園市龍潭大池，首度推出結合客家文化與光影的夜間光雕展演。6月7日至6月9日晚間7點半起，每隔1小時在龍潭大池南天宮投放3場次光雕秀。今晚開幕儀式，除精采光雕秀，也首度在夜空中呈現，場面壯闊的無人機表演。

桃園市政府客家事務局今晚在龍潭大池水上舞台，舉辦「2019龍潭歸鄉文化節光雕展演-光映桃園」開幕式，桃園市長鄭文燦、客家局長何明光、龍潭區長胡星輝及貴賓共同開啟全息投影，展開精采光雕秀。

桃園市長鄭文燦表示，本次光雕展演是桃園首次辦理，今年規畫在龍潭區境內最大的廟宇南天宮投放，將客家文化及南天宮主祀關聖帝君等元素結合光影打造精采的光雕展演，讓民眾在視覺、聽覺雙重饗宴下感受光影的魅力，透過光雕體驗絕無僅有的龍潭大池夜之美。

客家事務局長何明光指出，光雕展演配合龍潭歸鄉文化節，在6月7日至6月9日晚間在龍潭大池南天宮投放，周邊也安排精采的音樂表演活動及時空隧道、竹藝星空、飛舞泡泡、幻影森林等，結合客家元素與光影製作而成的地景藝術，是大家不可錯過的打卡景點，歡迎大家來感受光影藝術的魅力。

2019龍潭歸鄉文化節系列活動，除令人熱血沸騰的龍舟競賽，8日也舉辦刺激又震撼水上高樁獅王爭霸賽，突破了以往在地面上表演形式的創意客家獅上樁競賽，以及具客家人文氣息之在地文化景點巡禮、Hakka音樂會等，今年特別規畫的光雕展演，從白天到夜晚不間斷的豐富精采活動，邀遊客到龍潭看龍舟賽、光雕秀，共度端午連假。

桃園市龍潭大池，端午節3天連假，有精彩刺刺激的舟賽，夜間也有3場次投射南天宮光雕...
桃園市龍潭大池，端午節3天連假，有精彩刺刺激的舟賽，夜間也有3場次投射南天宮光雕秀。今晚開幕也安排場面壯闊的無人機表演。記者張弘昌／攝影
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桃園市龍潭大池，端午節3天連假，有精彩刺刺激的舟賽，夜間也有3場次投射南天宮光雕...
桃園市龍潭大池，端午節3天連假，有精彩刺刺激的舟賽，夜間也有3場次投射南天宮光雕秀。記者張弘昌／攝影
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桃園市龍潭大池，端午節3天連假，有精彩刺刺激的舟賽，夜間也有3場次投射南天宮光雕...
桃園市龍潭大池，端午節3天連假，有精彩刺刺激的舟賽，夜間也有3場次投射南天宮光雕秀。記者張弘昌／攝影
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桃園市龍潭大池，端午節3天連假，有精彩刺刺激的舟賽，夜間也有3場次投射南天宮光雕秀。今晚開幕也安排場面壯闊的無人機表演。記者張弘昌／攝影
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桃園市龍潭大池，端午節3天連假，有精彩刺刺激的舟賽，夜間也有3場次投射南天宮光雕秀。今晚開幕也安排場面壯闊的無人機表演。記者張弘昌／攝影
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