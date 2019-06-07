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影／苗栗縣龍舟賽 社會組消防局二連霸

2019-06-07 18:56聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣龍舟競賽今天在竹南鎮港墘里的中港溪河段舉辦，4組共47 隊參賽，同時搭配舞台表演節目，今天風和日麗，龍舟賽吸引眾多民眾及親子參加；競爭最激烈的社會組下午5點左右結果出爐，去年冠軍苗栗縣消防局在決賽兩輪都擊敗強敵竹南鎮佳興社區發展協會，再次奪冠並完成二連霸。

各組冠軍如下，社會組苗栗縣消防局、青工組老田寮頭屋青工會、學生組育達休運A隊、休閒組周家魚鮮。

苗栗縣龍舟錦標賽今天在中港溪竹南港墘里河段舉辦，競賽隊伍賣力拚戰。記者胡蓬生／攝...
苗栗縣龍舟錦標賽今天在中港溪竹南港墘里河段舉辦，競賽隊伍賣力拚戰。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣龍舟錦標賽今天在中港溪竹南港墘里河段舉辦，競賽隊伍賣力拚戰。記者胡蓬生／攝...
苗栗縣龍舟錦標賽今天在中港溪竹南港墘里河段舉辦，競賽隊伍賣力拚戰。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣龍舟賽親子
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