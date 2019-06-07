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桃園閩南文化節明登場 「十二生肖貓來亂」首演免費看

2019-06-07 16:14聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園閩南文化節端午連假開跑，首場系列活動「藝閣VS踩街」明下午3點登場，市府廣場將集結50台藝閣車及超過千人的踩街團隊，途經縣府路、中山路、中正路最後轉往桃園藝文廣場，全長4公里，每輛藝閣車各有不同民俗主題，藝文廣場明後天晚上也將演出全新閩南語作品「十二生肖貓來亂」，由金鐘雙視后王琄、楊麗音領銜主演，採免費入場，另為配合大型踩街活動，屆時也將有二十多條公車路線改道行駛。

市府文化局指出，50輛藝閣車其中40輛由桃園在地宮廟、高中職及大專院校、社區團體全新響應製作，另邀請10輛獲得北港朝天宮媽祖聖誕比賽首獎的大型真人藝閣車共襄盛舉，屆時也有千人隨行一同在桃園主要幹道亮相，勢必盛況空前，也是桃園近年難得的踩街活動。

今年藝閣車以傳統手拉方式製作，每台以傳統忠孝節義、小說戲曲故事為主，有台灣義俠廖添丁、老鼠娶親、孫悟空大鬧天宮、草船借箭、嫁妝一牛車等主題，也有藝閣車取用鐵罐、鋁箔包等回收物製作，強調環保，另踩街隊伍也將配合藝閣車主題，精心打扮與民眾互動。

桃園閩南文化節為期5周，活動第1周特別與故事工廠合作，將在明後2天於藝文廣場演出全新閩南語作品「十二生肖貓來亂」，該劇改編自傳統十二生肖故事，藉由「為什麼眾人喜愛的貓沒有進入十二生肖排序？」的KUSO提問為題，金鐘雙視后王琄、楊麗音則化身神仙降臨，與十二生肖透過生肖結盟、諜對諜等狀況，呈現一場笑料不斷的十二生肖選拔大戰。

「十二生肖貓來亂」結合超大型戲偶、結合傳統民俗技藝、現代劇場元素，並以酬神娛人、廟埕戲台概念出發，巧妙道出趣味的民間信仰與台灣習俗連結，也藉此帶出閩南「藝閣」文化多元樣貌，明後2天的晚上7點與8點半在藝文廣場各演1場，歡迎民眾免費入場看戲。

桃園閩南文化節端午連假開跑，首場系列活動「藝閣VS踩街」明天下午3點登場，市府廣...
桃園閩南文化節端午連假開跑，首場系列活動「藝閣VS踩街」明天下午3點登場，市府廣場將集結50台藝閣車及超過千人的踩街團隊，途經縣府路、中山路、中正路最後轉往桃園藝文廣場。圖／市府文化局提供
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桃園閩南文化節端午連假開跑，首場系列活動「藝閣VS踩街」明天下午3點登場，市府廣...
桃園閩南文化節端午連假開跑，首場系列活動「藝閣VS踩街」明天下午3點登場，市府廣場將集結50台藝閣車及超過千人的踩街團隊，途經縣府路、中山路、中正路最後轉往桃園藝文廣場。圖／市府文化局提供
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北港朝天宮閩南語民間信仰
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