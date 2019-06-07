影／造橋南瓜節漫步湖畔 南瓜霜淇淋超熱賣

2019-06-07 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣造橋鄉燦爛繽紛南瓜節，端午連假登場，就在造橋鄉的龍昇村龍昇湖旁的南瓜隧道，走進250公尺的南瓜隧道，觀賞數十種造形多變的南瓜，果色大小鮮豔；造橋鄉農會繼去年推出南瓜霜淇淋，今年也持續熱賣中，攤位前大排長龍，限量1500隻。

造橋鄉農會總幹事彭森華說，南瓜霜淇淋是用東昇南瓜，今年參考民眾反映，修正霜淇淋的比例，調整甜度，一隻賣40元，幾乎大排長龍。南瓜霜淇淋在5月21日就進駐到6月16日都還有，每天早上8點半到下午4點半，限量1500隻。

造橋鄉農會總幹事彭森華說，南瓜隧道有種植上百種不同的南瓜，從5月開始至今，每天約有上千人次前往，也有遊覽車包車，農會安排在台鐵豐富火車站有接駁車。

農糧署北區分署表示，北台灣以苗栗縣為最大南瓜產地，栽培面積約160公頃，造橋鄉約20公頃。造橋鄉農會推廣南瓜等農特產品，每年2月發送逾萬株優良健康南瓜苗，並以高於市價收購瓜農栽培之南瓜，農會在分署輔導，致力推廣南瓜產業，鄉內瓜農全面申辦完成南瓜的台灣農產品生產追溯條碼（QR Code），持續朝產銷履歷驗證方向努力，落實溯源機制。

北區分署表示，推廣品種為東昇、一品及李白等西洋南瓜，與一般市面多販售中國南瓜不同，建立市場區別性。

造橋鄉長黃天貴說，一鄉一特產，造橋南瓜節，具備觀賞、食用。活動前開始的一個月，每天幾乎有5、60台遊覽車，外縣市民眾來觀賞南瓜隧道，帶動造橋鄉南瓜產業，也帶動其他農產品，端午連假三天結束後，南瓜隧道仍會繼續陳列。