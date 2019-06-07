桃園經國轉運站首遇連假 機車違停人行道拖了

2019-06-07 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園第一個整合城際客運與市區公車的經國轉運站5月初啟用，今天遇上啟用以來首個連續假期，端午節湧現返鄉乘客，轉運站2樓與200公尺外新設的機車停車場免費，幾乎都停滿，所剩機車格不多，部分騎士違規將機車停放在人行道，市府交通局施鐵腕，立刻通知拖吊業者到場拖吊，一口氣拖走9輛機車，交通局呼籲用路人多加利用停車場，違停小心挨罰。

經國轉運站啟用之初，由於2樓機車停車場未收費，原先設計180席時常停滿，一位難求，不少乘客就近將機車違規停放在人行道，有礙市容也占用人行空間，交通局增加2樓停車場席位至250席，並在距離經國轉運站200公尺處、經國一路至經國二路間畫設252格機車格，

今天是端午連假第1天，經國轉運站湧現返鄉人潮，停車需求也大增，記者一早實地走訪，轉運站2樓停車場由於仍未收費，機車格幾乎全被停滿，不少車輛甚至停放在無畫設停車格的轉角處，近乎爆場，遠在200公尺外的戶外機車停車場也停了9成滿，十分搶手。

雖然市府交通局與警察局在轉運站周邊架設多個禁止違規停車的警示牌面，今天仍有不少騎士「自成一區」違規於人行道停放機車，拖吊業者與警方到場拖吊取締，一口氣拖走9輛，機車違停可罰600元，加上移置費100元、保管費半天25元，違停車主至少失血725元。