提茄芷袋 漫遊苗栗南庄十三街趣

2019-06-07 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



老街減塑運動一起來。苗栗縣南庄的十三間老街推出「茄芷袋向前行，老街減塑運動一起來」，民眾只要帶著茄芷袋到張貼「十三創意街區漫慢遊計畫-活動特約店家」標誌的店家消費，可享有每間店家不同的優惠方案，鼓勵遊客到南庄遊玩時自備茄芷袋、減少塑膠袋用量，一同做環保，提著「茄芷」袋，暢遊慢城南庄。

苗縣工商發展處指出，推動南庄鄉特色老街觀光旅遊發展，2018年起透過經濟部爭取前瞻計畫補助辦理「十三創意街區漫慢遊計畫」，委託輔導團隊進駐，為在地店家打通任督二脈，邀請大家造訪國際慢城南庄，輕鬆自在享受慢食、慢遊、慢活的氛圍

為提倡環保減塑、推動循環經濟，南庄的十三間老街推出「茄芷袋向前行，老街減塑運動一起來」，民眾只要帶著茄芷袋到張貼「十三創意街區漫慢遊計畫-活動特約店家」標誌的店家消費，即可享有每間店家不同的獨家優惠方案，也鼓勵遊客到南庄遊玩時自備茄芷袋，能為地球盡一份心力外，更兼具實惠效益。