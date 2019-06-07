提茄芷袋 漫遊苗栗南庄十三街趣
老街減塑運動一起來。苗栗縣南庄的十三間老街推出「茄芷袋向前行，老街減塑運動一起來」，民眾只要帶著茄芷袋到張貼「十三創意街區漫慢遊計畫-活動特約店家」標誌的店家消費，可享有每間店家不同的優惠方案，鼓勵遊客到南庄遊玩時自備茄芷袋、減少塑膠袋用量，一同做環保，提著「茄芷」袋，暢遊慢城南庄。
苗縣工商發展處指出，推動南庄鄉特色老街觀光旅遊發展，2018年起透過經濟部爭取前瞻計畫補助辦理「十三創意街區漫慢遊計畫」，委託輔導團隊進駐，為在地店家打通任督二脈，邀請大家造訪國際慢城南庄，輕鬆自在享受慢食、慢遊、慢活的氛圍
為提倡環保減塑、推動循環經濟，南庄的十三間老街推出「茄芷袋向前行，老街減塑運動一起來」，民眾只要帶著茄芷袋到張貼「十三創意街區漫慢遊計畫-活動特約店家」標誌的店家消費，即可享有每間店家不同的獨家優惠方案，也鼓勵遊客到南庄遊玩時自備茄芷袋，能為地球盡一份心力外，更兼具實惠效益。
工商發展處指出，「茄芷袋向前行，老街減塑運動一起來」今年5月開跑，民眾可到臉書粉絲專頁「南庄漫慢遊－愛上南庄的100個理由」查詢相關資訊，此活動目前以十三間老街為主要優惠區域，未來希望能擴展到全南庄，將擁有國際慢城美名的南庄鄉塑造為「環境友善之觀光區域」，邀請民眾攜手做環保。
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