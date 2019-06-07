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山線海線都好玩 跟著網美到新竹打卡去

2019-06-07 07:25聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹縣市擁有得天獨厚的地理環境，沿著海岸線不只可以騎自行車、賞夕陽，還可以欣賞美麗的沙丘、紅樹林、賞蟹、賞鳥；山線旅遊也藏有許多深受歡迎的旅遊景點與秘境，其中新竹縣湖口鄉因有業者設置各式美輪美奐的打卡景點，成為網美口袋名單中的攝影基地，趁著連假不妨與親朋好友相揪插旗新竹。

海線旅程 賞蟹賞鳥、戲水全免費

新竹著名的17公里海岸風景區除了有安全的自行車道，從南寮舊漁港為起點，行經香山濕地、紅樹林公園、南港賞鳥區等景點，沿線景致美不勝收，其中香山沙丘隱身於國家級的「香山濕地」中，範圍遍及南港賞鳥區入口到17公里自行車道終點，由於沙丘目前受保護中，除了事先申請進入，平時禁止進入，但遊客仍可在自行車道上欣賞如沙漠般的香山沙丘景致。

同樣位於車道另一邊的南港賞鳥區有3座賞鳥牆，種植木麻黃與黃槿等生態植栽作為天然屏障，遊客可以步行方式沿岸遊憩、近距離於賞鳥區賞鳥、聽風、看海、賞夕陽，除了每年8至10月是候鳥北返及南遷時的休息站，平時各季節也有許多野鳥停留、棲息，是賞鳥人士的口袋景點。

夏天到了就是要去海邊，位於南寮旅遊中心的親子沙灘可以讓小朋友安全戲水，玩累了還可以到附近的魚鱗天梯上，聽海、看夕陽、觀星。

山線旅程 絕美夜景一秒變網美

新竹縣湖口鄉除了湖口老街，還有兩間景觀餐廳，成為網美拍照基地，也成新人拍婚紗的取景盛地。薇絲山庭景觀咖啡餐廳位於新竹湖口的觀山雲起休閒農地區，業者在廣闊的場域上打造粉紅教堂等各式戶外攝影點，讓每個素人都可以一秒變網美，還有室內平價收費的「快拍明星夢」設有13種主題拍照館，包含冰淇淋甜蜜風格、賭神帥氣風格、盛夏水果風格等布景，讓遊客一圓明星夢。

另外，薇絲山庭景觀咖啡餐廳飲料充滿滿滿少女可愛風，還有咖啡、輕食、鬆餅、炸物拼盤點心及火鍋類主食等，餐食豐富多樣，

其中最受網美歡迎的是這杯夢幻冰沙，有2種口味，杯中還布滿棉花糖、棒棒糖等各種色彩，還有漸層的三色歐蕾，因為顏色吸睛，成為獨特招牌。

夏季三角景觀咖啡廳位於薇絲山庭旁，一樣有視野遼闊能觀賞日落餘暉以及滿天星斗，戶外除了以白色帳篷為特色，還設有白色教堂風格、白色麋鹿等希臘風格造景，襯托綠油油的草地，餐廳四周都是玻璃設計，除了有一面花牆，坐在任何位置都有機會觀賞無敵晚霞與夜景。

和牛滷肉飯、哆啦A夢溏心蛋 超值美味

來到新竹市，除了米粉、貢丸、水潤餅等傳統小吃，這次推薦大家目前新竹市最受歡迎的美食，像是位於新竹遠東巨城購物中心的鉄火牛排，5月才進駐新竹，平價的牛排餐點還有和牛滷肉飯、和牛咖哩飯、木桶豆花與飲料無限供應。嵐沺拉麵秉持讓人重現北海道的風味拉麵，也推出卡通造形溏心蛋，記得在點餐時，主動跟店員表示想要「哆啦A夢溏心蛋」，這樣端上來的拉麵中，才會有可愛造形的溏心蛋。

薇絲山庭

地址：新竹縣湖口鄉長安路361巷／電話：(03)5692939／營業時間：平日下午3點至凌晨2點、例假日上午11點30分至凌晨2點。

夏季三角

地址：新竹縣湖口鄉長安路361巷／電話：(03)5690006／營業時間：平日下午3點至凌晨2點、例假日上午11點30分至凌晨2點。

◆備註：入園會先經過收費站，每人收費門票100元，可於「薇絲山庭」或「夏季三角」餐廳抵用，亦可折抵「快拍明星夢」費用；禁帶外食、飲品、酒類、寵物。附近有住家上下山時注意會車與羊群出沒。

餐食

嵐沺拉麵

地址：新竹市東區南門街77號／電話：(03)5282838／營業時間：上午11點至下午2點30分、下午5點至晚上9點，周一公休。

鉄火牛排

地址：新竹市東區中央路229號7F／電話：(03)5341133／營業時間：平日上午11點至晚上9點半、五六營業至晚上10點。

新竹縣湖口鄉薇絲山庭景觀咖啡廳打造粉紅教堂造景、還有風靡網美圈的「快拍明星夢」攝...
新竹縣湖口鄉薇絲山庭景觀咖啡廳打造粉紅教堂造景、還有風靡網美圈的「快拍明星夢」攝影基地，並販售色彩豐富的飲品、輕食等。記者張雅婷／攝影
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新竹縣湖口鄉薇絲山庭景觀咖啡廳打造粉紅教堂造景、還有風靡網美圈的「快拍明星夢」攝...
新竹縣湖口鄉薇絲山庭景觀咖啡廳打造粉紅教堂造景、還有風靡網美圈的「快拍明星夢」攝影基地。記者張雅婷／攝影
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新竹縣湖口鄉薇絲山庭景觀咖啡廳打造粉紅教堂造景、還有風靡網美圈的「快拍明星夢」攝...
新竹縣湖口鄉薇絲山庭景觀咖啡廳打造粉紅教堂造景、還有風靡網美圈的「快拍明星夢」攝影基地。記者張雅婷／攝影
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新竹縣湖口鄉夏季三角景觀咖啡廳有白色教堂造景與花牆，還有可以跑跳的大草坪，夜晚還...
新竹縣湖口鄉夏季三角景觀咖啡廳有白色教堂造景與花牆，還有可以跑跳的大草坪，夜晚還可以欣賞夜景。記者張雅婷／攝影
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新竹市香山區香山沙丘隱身於國家級重要濕地「香山濕地」中，政府為了保護濕地自然生態...
新竹市香山區香山沙丘隱身於國家級重要濕地「香山濕地」中，政府為了保護濕地自然生態，禁止遊客進入踩踏，但遊客仍可在自行車道欣賞遼闊的沙丘景致。記者張雅婷／攝影
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新竹縣湖口鄉薇絲山庭景觀咖啡廳打造粉紅教堂造景、還有風靡網美圈的「快拍明星夢」攝...
新竹縣湖口鄉薇絲山庭景觀咖啡廳打造粉紅教堂造景、還有風靡網美圈的「快拍明星夢」攝影基地。記者張雅婷／攝影
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鉄火牛排進駐新竹，以平實價格與優質牛肉為特色，並提供和牛咖哩飯、和牛滷肉飯無限供...
鉄火牛排進駐新竹，以平實價格與優質牛肉為特色，並提供和牛咖哩飯、和牛滷肉飯無限供應。記者張雅婷／攝影
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新竹市香山區賞蟹步道是新竹海線旅遊不可錯過的景點。記者張雅婷／攝影
新竹市香山區賞蟹步道是新竹海線旅遊不可錯過的景點。記者張雅婷／攝影
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鉄火牛排進駐新竹，以平實價格與優質牛肉為特色，並提供和牛咖哩飯、和牛滷肉飯無限供...
鉄火牛排進駐新竹，以平實價格與優質牛肉為特色，並提供和牛咖哩飯、和牛滷肉飯無限供應。記者張雅婷／攝影
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新竹市香山區賞蟹步道是新竹海線旅遊不可錯過的景點。記者張雅婷／攝影
新竹市香山區賞蟹步道是新竹海線旅遊不可錯過的景點。記者張雅婷／攝影
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新竹市嵐沺拉麵提供造型溏心蛋。記者張雅婷／攝影
新竹市嵐沺拉麵提供造型溏心蛋。記者張雅婷／攝影
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新竹市嵐沺拉麵提供造型溏心蛋。記者張雅婷／攝影
新竹市嵐沺拉麵提供造型溏心蛋。記者張雅婷／攝影
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新竹市香山區賞蟹步道是新竹海線旅遊不可錯過的景點。記者張雅婷／攝影
新竹市香山區賞蟹步道是新竹海線旅遊不可錯過的景點。記者張雅婷／攝影
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新竹縣湖口鄉薇絲山庭景觀咖啡廳有色彩豐富的飲品、輕食等。記者張雅婷／攝影
新竹縣湖口鄉薇絲山庭景觀咖啡廳有色彩豐富的飲品、輕食等。記者張雅婷／攝影
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新竹縣湖口鄉夏季三角景觀咖啡廳有白色教堂造景與花牆，還有可以跑跳的大草坪，夜晚還...
新竹縣湖口鄉夏季三角景觀咖啡廳有白色教堂造景與花牆，還有可以跑跳的大草坪，夜晚還可以欣賞夜景。記者張雅婷／攝影
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新竹縣湖口鄉薇絲山庭景觀咖啡廳有色彩豐富的飲品、輕食等。記者張雅婷／攝影
新竹縣湖口鄉薇絲山庭景觀咖啡廳有色彩豐富的飲品、輕食等。記者張雅婷／攝影
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新竹市香山區賞蟹步道是新竹海線旅遊不可錯過的景點。記者張雅婷／攝影
新竹市香山區賞蟹步道是新竹海線旅遊不可錯過的景點。記者張雅婷／攝影
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新竹市香山區賞蟹步道是新竹海線旅遊不可錯過的景點。記者張雅婷／攝影
新竹市香山區賞蟹步道是新竹海線旅遊不可錯過的景點。記者張雅婷／攝影
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新竹市香山區賞蟹步道是新竹海線旅遊不可錯過的景點。記者張雅婷／攝影
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新竹市香山區香山沙丘隱身於國家級重要濕地「香山濕地」中，政府為了保護濕地自然生態...
新竹市香山區香山沙丘隱身於國家級重要濕地「香山濕地」中，政府為了保護濕地自然生態，禁止遊客進入踩踏，但遊客仍可在自行車道欣賞遼闊的沙丘景致。記者張雅婷／攝影
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新竹縣湖口鄉夏季三角景觀咖啡廳有白色教堂造景與花牆，還有可以跑跳的大草坪，夜晚還...
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新竹賞鳥咖啡廳
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