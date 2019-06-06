苗縣推百工職人創客工作坊 青年成為「菁」英創客

2019-06-06 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣政府今啟動「青年新創客」百工職人創客工作坊招募計畫，推出印染繡衣、行動廚房及彩繪藝術美學、工藝實作等3大工作坊，提供405人次受訓機會，縣長徐耀昌說，盼能落實地方特色工藝傳承，培訓「菁」英創客創新品牌，在專業領域發光發熱。

苗栗縣政府勞工青年發展處長彭德俊說，百工職人工作坊重要的核心，透過地方職人帶領，讓更多在地青年了解，也是縣府推動地方創生重要概念，期待透過類似工作坊，跨域整合相關地方職人，輔以手做Maker的精神，鼓勵青年投入地方創生行列，返鄉就業、創業。

今舉行啟動儀式，縣長徐耀昌、三義鄉長呂明忠、公館鄉長曾美露等人共同揭開巨型百工全書，現場展出藍染、絹印、木雕、木工、手工書、烘焙、皮件、編織等手作工藝品，展現苗縣創客工作坊師資與堅強多元的工藝實力。

勞工青年發展處指出，今年度推出「客家山海美學融入印染繡衣創客」、「新時代創客服務」及「工藝創客」等3大工作坊，9個主題，共162小時專業課程，提供405人次的受訓機會，由各領域職人授課，力求讓苗栗青年成為「菁」英創客。

彭德俊說，百工職人創客工作坊從2016年推動迄今，累計至少716人次在地青年參與，廣獲好評，今年推出3大工作坊，培植在地青年技能與創業能量，力求人才與市場接軌，落實苗縣力推「菁」市集創新品牌概念。