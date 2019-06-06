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水庫設太陽光電發電系統 大湖鄉長：美腿貼塊布殺風景

2019-06-06 19:58聯合報 記者范榮達╱即時報導

水利署擬在苗栗縣鯉魚潭水庫網形文化遺址附近水域，設置2公頃浮力式太陽光電發電系統，今天辦理地方說明會，群起激憤認為太陽能板大殺風景，強烈要求水利署停辦計畫，主持說明會水利署中區水資源局局長顏詒星允諾地方心聲會充分考量，最快今年9月再開地方說明會，回應最後結果。

今天說明會在新開村社區活動中心舉行，連鄰近的卓蘭鎮西坪里長呂淑敏等人都來參加，立委徐志榮、黃國書、立委鍾孔炤服務團隊執行長陳春暖等人到場，大湖鄉長胡娘妹砲轟水利署沒有接地氣，鯉魚潭水庫要設浮力式太陽光電發電系統，沒有事先溝通，會議名稱甚至還是施工前說明會，不尊重地方意見。

胡娘妹、苗栗縣議員徐欽鴻、新開村長潘朝能等人指出，浮力式太陽光電發電系統計畫，選址在「浪漫台3線」旗艦計畫「幸福花之島」對面的網形文化遺址附近水域，太陽光能板「有如美女腿部貼塊布」，嚴重破壞景觀，並有汙染水源之虞，太陽光電發電系統計畫他們反對到底，不惜阻路抗爭，強烈要求停辦。

顏詒星、鯉魚潭水庫管理中心主任李政忠等人指出，水利署配合再生能源政策，利用既有設施設置水域型太陽光電，國內外也都有案例，鯉魚潭水庫太陽光電發電系統計畫依安全、水質水量等原則選址，雖不用辦理環評，但也請專家學者評估檢視。

鯉魚潭水庫水域出租2公頃，去年10月25日與得標廠商簽約，租賃期間20年，設置1986KW太陽光電發電系統，依售電收入4 %回饋，此外，太陽光電發電系統材質、水質及水量等都有管控機制，確保安全及無汙染，另規畫緊急應變計畫。

水利署擬在苗栗縣鯉魚潭水庫網形文化遺址附近水域，設置浮力式太陽光電發電系統，今天...
水利署擬在苗栗縣鯉魚潭水庫網形文化遺址附近水域，設置浮力式太陽光電發電系統，今天地方說明會，群起激憤反對。記者范榮達／攝影
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水利署擬在苗栗縣鯉魚潭水庫網形文化遺址附近水域，設置浮力式太陽光電發電系統，今天...
水利署擬在苗栗縣鯉魚潭水庫網形文化遺址附近水域，設置浮力式太陽光電發電系統，今天地方說明會，群起激憤反對。記者范榮達／攝影
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苗栗縣議員徐欽鴻（左立者）表示浮力式太陽光電發電系統破壞景觀，並有汙染之虞，他反...
苗栗縣議員徐欽鴻（左立者）表示浮力式太陽光電發電系統破壞景觀，並有汙染之虞，他反對到底。記者范榮達／攝影
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苗栗縣大湖鄉新開村長潘朝能認為地方反對設置浮力式太陽光電發電系統，要求暫停計畫。...
苗栗縣大湖鄉新開村長潘朝能認為地方反對設置浮力式太陽光電發電系統，要求暫停計畫。記者范榮達／攝影
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水利署擬在苗栗縣鯉魚潭水庫設置浮力式太陽光電發電系統，大湖鄉長胡娘妹砲轟水利署沒...
水利署擬在苗栗縣鯉魚潭水庫設置浮力式太陽光電發電系統，大湖鄉長胡娘妹砲轟水利署沒有接地氣，不尊重地方意見。記者范榮達／攝影
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水庫水利署
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