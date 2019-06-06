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影／廢校土地成金雞母？ 富田舊校地獲代表會同意處分

2019-06-06 18:45聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣後龍鎮富田國小廢校後的舊校區超過一半是鎮有地，後龍鎮民代表會最近終於同意鎮公所「處分」1300多坪校地，估計市價逾億元，如能順利完成標售，對地方財政大有助益，也將成為縣內少數廢校土地成「金雞母」的案例。

苗栗縣政府2014年將新港、富田、豐湖國小整併提升為新港國中小學，富田舊校地經合併分割，扣除道路用地，共有4筆土地可標售，其中2筆共4409平方公尺是鎮有地，另外2333平方公尺為縣有地，縣府計畫一併標售再依比例分配標售款，但鎮公所提案送審，一直未獲鎮民代表會通過。

鎮公所昨天在代表會定期會再度提案，經溝通，代表會同意由鎮公所處分土地，但附帶要求必須訂出土地標售價送審，全案終於過關。

後龍鎮長朱秋隆指出，鎮公所行政大樓爭取重建，經費超過3億元，現已獲內政部同意補助8000萬元，另外地下停車場爭取公路總局補助，預估有8800萬元補助，全案經費仍不足，希望能爭取標售富田國小鎮有地籌措財源，將提報縣府核准，未來舊校地由縣府合併標售或鎮公所主導標售都樂觀其成。

苗栗縣近年裁撤的幾所國小，其中大河國小將發展文創、農創基地，豐湖國小由紅十字會承租，另外新港國小舊校區作為國教輔導團等用途，富田校地歸還鎮公所並可供標售，為地方開拓財源管道。

鎮公所指出，富田校地依周邊市價估算可達1.5億元，盼能早日完成標售案，推動鎮內重大建設。

後龍鎮富田國小舊校地逾半是鎮有地，鎮公所已獲代表會同意處分土地，縣府希望縣有地、...
後龍鎮富田國小舊校地逾半是鎮有地，鎮公所已獲代表會同意處分土地，縣府希望縣有地、鎮有地併同標售，可免除拆校舍。記者胡蓬生／攝影
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後龍鎮富田國小舊校地逾半是鎮有地，鎮公所已獲代表會同意處分土地。記者胡蓬生／攝影
後龍鎮富田國小舊校地逾半是鎮有地，鎮公所已獲代表會同意處分土地。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣廢校政大
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