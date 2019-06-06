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桃園幼兒園客語沉浸式教學觀摩 萌娃客語頂呱呱

2019-06-06 18:39聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

為讓幼兒園教師相互交流幼兒客語教學經驗，桃園市客家事務局特今天在市立新屋幼兒園舉辦客語沉浸式教學觀摩會，吸引教師、教保員及客語薪傳師踴躍報名，一進園所就看見許多客語情境布置，萌娃與老師用客語互動活潑、趣味，參與的教師都認為觀摩交流後，在客語融入日常主題教學活動的設計、執行方面多受啟發，受益多。

客家局表示，市長鄭文燦訂定「讓桃園的小朋友都會說母語」的目標，客家局、教育局合作推動客語沉浸式教學計畫，至今已有13園33班約809名幼兒參與，目前中壢、平鎮、龍潭、新屋、楊梅、觀音、大園等7個客家文化重點發展區至少都有1所幼兒園加入，除了園所逐步營造全客語溝通的學習環境，還包含每月定期舉辦師資培訓輔導。

今天的觀摩開場由兩名小萌娃打頭陣擔任小小主持人，穩健的台風及可愛的模樣，獲得一致好評。新屋幼兒園全園6個班都推動客語沉浸式教學，在家長的支持下，約8成以上幼兒回家會主動用客語或提到客家習俗，促進家庭成員沉浸在客語生活化中，家長們甚至也願意學客語，報考客語認證，成效顯著。

客家局主任秘書饒佳汶說，語言是族群文化的核心，更是構成族群認同及文化傳承的重要元素，桃園市客家人口數居全國之冠，但客語流失情形仍存在，因此更需要加強客語向下扎根，從幼兒園開始推動全客語教學，讓小朋友從小習慣使用客語，進而帶動家長甚至社區一同營造客語使用友善環境，達成客語走入生活的目標。

饒佳汶感謝新屋幼兒園推動客語傳承所做的努力，期望藉由該園豐富既精采的教學經驗，舉辦觀摩活動並提供交流平台，吸引更多幼兒園加入客語沉浸式教學的行列，一同為客語傳承盡一份心力。

快樂班老師呼應端午「五月節」以艾草香包等物品引導小朋友認識端午節相關客語詞彙。圖...
快樂班老師呼應端午「五月節」以艾草香包等物品引導小朋友認識端午節相關客語詞彙。圖／桃園市客家事務局提供
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由幼兒擔任小小主持人，台風穩健。圖／桃園市客家事務局提供
由幼兒擔任小小主持人，台風穩健。圖／桃園市客家事務局提供
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草莓班小朋友大方擔任小小老師，教大家認識文具客語名稱。圖／桃園市客家事務局提供
草莓班小朋友大方擔任小小老師，教大家認識文具客語名稱。圖／桃園市客家事務局提供
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全園一起跳動大肌肉運動開啟今日序幕。
全園一起跳動大肌肉運動開啟今日序幕。
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新屋幼兒園曾現智園長致詞表示，在家長的支持下約有8成幼兒回家會主動使用客語或提及...
新屋幼兒園曾現智園長致詞表示，在家長的支持下約有8成幼兒回家會主動使用客語或提及客家習俗。圖／桃園市客家事務局提供
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客家局饒佳汶主任秘書致詞表示桃園從幼兒園開始推動全客語教學，希望營造客語友善環境...
客家局饒佳汶主任秘書致詞表示桃園從幼兒園開始推動全客語教學，希望營造客語友善環境。圖／桃園市客家事務局提供
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客語幼兒園
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