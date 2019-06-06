桃園「測噪」照相揪非法改裝車 試辦4小時拍逾千張

2019-06-06 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



非法改裝車當心了！桃園市環保局6月試辦無噪好駕駛計畫，前晚首度在桃園八德交界的中華路擺放噪音偵測照相系統，只要車輛經過超過環境音量一定分貝值就自動拍照，短短4小時就拍下1026張照片，甚至有車輛飆出98分貝，環保局今天指出，為避免擾民，經檢視照片確定非法改管有23件，預計半個月內通知車主到檢，違者開罰。

系統廠商經理張奕瑞說，裝設噪音偵測照相系統簡便，15分鐘就能搞定，原則設定為噪音超過環境音量3分貝，就會立即觸動快門開拍，不少車輛分貝超過80分貝，不乏飆出90分貝，由於影像有多輛汽機車同時入鏡，稽查人力在現場也透過電腦連線簡易判讀，即便照片中拍下車牌不清，也可透過前後連拍的照片比對出車牌號碼，也可辨識有無非法改管。

環保局噪音管制科長黃伯弘強調，試辦「測噪」第1天就拍到1026張照片，人工檢視畫面品質與車輛改裝情形，最後篩出非法改管汽機車有23件，將在半個月內製單，通知有干擾環境安寧之虞的車主到中壢噪音檢測站受檢，若檢驗未過，即可開罰1800元到3600元。