天成醫療體系中壢天祥醫院動土 結合區域教學醫院陣容

2019-06-06 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



天成醫療體系計畫新建中壢天祥醫院今天動工，醫院坐落在中壢新街溪Sogo商圈繁榮地區，醫療體系董事長張育美表示，為了服務民眾醫療需求落實醫療在地化，天祥醫院將結合天晟區域教學醫院的醫師陣容及軟硬體設備，提供高齡智能醫院約20項醫療專科的服務。

天祥醫院設置以病人為中心的「智能醫院」，導入智能系統輔助醫護人員執行更好的醫療照護， 開業後將以就診生理檢測站、床邊資訊服務、病人的動態管理，透過建置智能管理系統提供鄉親更高品質的服務。天晟醫院院長蔡芳生說，天成醫療體系今年迎接30歲生日，卅而立前夕，在裁徐萬興總與董事長張育美帶領下舉行天祥醫院動土典禮顯得特別有意義。

院方表示，30年來，天成醫療體系除了在地服務鄉親救命療病外，也陸續在桃園地區立下了不少醫療服務的里程碑，包括社區醫學、健康檢查以及智能居家服務的國家品質獎、桃園市首家長照社團法人、南桃園第一家失智共照中心、更是遠見雜誌桃園地區民眾好感度最佳的醫療院所、也拿下2018年世界醫院網路聲量南桃園區第一名。

院方表示「為您的健康把關，做社區的好鄰居」，一直是天成醫療體系的宗旨，並積極執行政府長照2.0政策，打造醫養一條龍的服務，包括近期將完工啟用的金色年華護理之家和今天興建的天祥醫院，整個天成醫療體系的總床數將達到急性醫療800多床，以及附設護理之家400多床，加上居家5G醫療服務以及5個長照A級整合型服務中心，投入服務桃園地區的民眾。