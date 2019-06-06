藝術美感深耕 桃市58校展成果

2019-06-06 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



將藝術融入教育！桃園市藝術與美感深耕計畫，迄今已舉辦第八年，今年共有58所國中小申請，經費補助下發展各校藝術特色以及校本藝術課程，今日舉辦成果發表及頒獎典禮，包括啟文國小與文山國小團隊等獲得競賽首獎，市長鄭文燦表示，期望未來桃園推動各項教育計畫，透過藝術教育帶領孩子們追求生命中的美好事物。

鄭文燦表示，藝術及美感教育應該從小扎根，不僅僅只是學習才藝，而是從小帶領孩子們領略藝術之美，將有助於增加孩子人生的豐富性，開啟更多的可能；市府也積極協助媒合學校及企業社團等，希望挹注更多資源，充實藝術教育專業師資，讓藝術及美感的種子在校園中萌芽茁壯。

今年度共有58所國中小學參與成果發表，無論學校規模大小，在藝術及美感教育領域擁有亮眼表現，包括文山國小直笛團表演「自然笛響-滿山春色與海洋奇緣」、三和國小客家歌謠「四季風情」、文山國小創意偶團「新藍海傳說-人魚島」、巴崚國小合唱團「台灣我的母親、奮起吧！泰雅孩童」、大業國小舞團「舞力全開」、后厝國小舞獅隊「鑼鼓震天喜獅迎嘉賓」等，精采萬分。

文山國小教務主任陳英叡表示，校長江彩鳳本身為視覺美術專長，因應藝術美感教育計畫，特地跨領域學偶戲表演，帶著文山偶劇團學生比賽獲得全國冠軍外，更到日本進行展演，「斜槓教師」跨領域整合，也體現108新課綱發展，期許未來藝術課程將多元融入，包括音樂、戲劇、表演等技能一次到位。