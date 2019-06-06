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溫馨慶端午 竹市府請獨居長輩與街友用餐

2019-06-06 16:45中央社 新竹市6日電

新竹市政府社會處於端午節前夕展開關懷獨居長輩與街友的活動，結合民間資源送獨居長者物資與義剪，今天也邀街友用餐，一同溫馨慶端午。

新竹市社會處長李季縈表示，市府結合民間團體，提供獨居長輩電話問安、關懷訪視，甚至免費房屋修繕，也針對獨居風險性高的長輩，安排專責社工介入服務，更提供24小時緊急救援系統，降低長者獨居的意外風險，建立竹市獨居長輩安全防護網。

李季縈表示，另外也關懷街友，除定期與相關單位於街友聚集處進行聯合巡訪，也針對熱心民眾通報，提供街友包含民生物資、沐浴住宿、就業輔導、醫療照顧等相關資源。

90歲黃曾吟梅奶奶，丈夫離世後獨居至今，101年開始接受市府獨居老人志工關懷服務，與志工黃瑞珍已經認識7年，兩人情同母女、相互照應，幾乎天天聯繫互道早安，更會一起旅遊。

黃曾吟梅表示，感謝7年來黃瑞珍的陪伴與照顧，讓生活溫暖不孤單。黃瑞珍也提到，黃曾吟梅就像自己的母親一樣，永遠有聊不完的話題，像家人又像朋友，非常投緣。

46歲街友林大姐因與家裡爭執負氣離家，社會處社工於今年1月初低溫關懷時見到她，便上前關懷，經社工評估後，先提供夜宿服務。

由於林大姐多次面試工作失敗，重返就業困難，社會處4月時協助她參與賣報計畫，透過生活重建方案，現在能靠自己的力量，獲得些許收入，綻放開心笑容。

獨居老人街友社工
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