端午假期不打烊！環保署大型機具助清出海口廢布料

2019-06-06 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市新街溪出海口左岸遭非法盜埋垃圾，因上月一場豪大雨沖刷海灘，埋藏多年的廢布料也終於現形，場景觸目驚心，桃園市環保局連日清除仍清不完，經內政部營建署會勘同意後，環保署支援大型機具終於在今天進場，2輛大型挖土機與抓斗車一早開挖清理，環保局表示，「端午假期不打烊，持續清理」，目標新街溪出海口的垃圾在1個月內清理完成。

由於遭堆置之處為許厝港濕地範圍，經主管機關內政部營建署現勘同意之後，環保署今天派出大型機具協助清理先前人力無法清理的廢布料垃圾，由於民眾擔心，若再有豪大雨沖刷坡面，恐再度造成垃圾崩塌流汙染海岸，市府水務局也將於明天雇工於新街溪出海口布設沙包進行阻絕，確保海岸防護措施滴水不漏。

環保局長呂理德說，桃園沿岸遭棄置垃圾是過去的歷史共業，無需粉飾太平，最重要的是以負責任的態度，面對問題、解決問題，環保局自上周五從網路消息獲悉新街溪出海口滿布垃圾後，隔天就號召環保志工進場淨灘，一連2天總計動員350人次，清除13公噸垃圾。