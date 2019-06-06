家扶中壢溫媽媽60志工無畏物價漲 包粽1880送弱勢家

2019-06-06 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園家扶中心中壢「溫媽媽」愛家服務志工隊在端午佳節前夕，發起「粽香送溫情」，動員60人從備料、綁粽到蒸煮分工合作，雙手包出充滿溫暖與愛心1880顆粽子，分送中壢、楊梅、大園、大溪、平鎮、觀音、新屋、龍潭與復興9個區，與弱勢家庭家分享端午佳節的平安、喜樂。

家扶中心表示，今年年初雞蛋1斤(600公克)零售價飆漲到43元，物價漲多跌少甚至漲上去以後下不來。家扶粽香送溫情活動辦了數十年，粽子數量一直增加今年來到1880顆，眼看包粽子高手的媽媽、阿嬤們快成了買不起米和餡料的巧婦，但是大家回想投入公益的初衷，隊長羅妤綺及資深夥伴登高一呼，隊員小額樂捐開始發酵，家人也因為愛跟著支援活動所有需求。

羅妤綺是家扶中心的超級好鄰居，20多年前看了報紙招募志工的訊息而踏入家扶，一服務就是20幾年。她表示早期家扶中心缺乏公務車，社工員要送物資給偏遠家庭時，總是很苦惱，她的先生知道後不僅無償借用私家車協助，有時充當司機載社工員上山下海，夫婦成了家扶給力的好鄰居。

今年的粽香活動，羅妤綺的先生再擔任司機，載著社工與志工媽媽們前往偏鄉分送熱騰騰的粽子，活動結束後為避免油膩的垃圾隔夜引起惡臭與害蟲，都由羅妤綺打包回家處理，「付出總讓人心靈富足，會繼續堅持做下去」，羅妤綺說，一輛一輛滿載著「媽媽愛」1880顆粽子，希望能為需要的家庭帶來好兆頭和溫暖。