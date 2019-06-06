親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

打破非軍事對抗 德國擬派軍艦穿越台灣海峽

川普又撂狠話！還可能對中國3000億美元產品加徵關稅

家扶中壢溫媽媽60志工無畏物價漲 包粽1880送弱勢家

2019-06-06 15:57聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園家扶中心中壢「溫媽媽」愛家服務志工隊在端午佳節前夕，發起「粽香送溫情」，動員60人從備料、綁粽到蒸煮分工合作，雙手包出充滿溫暖與愛心1880顆粽子，分送中壢、楊梅、大園、大溪、平鎮、觀音、新屋、龍潭與復興9個區，與弱勢家庭家分享端午佳節的平安、喜樂。

家扶中心表示，今年年初雞蛋1斤(600公克)零售價飆漲到43元，物價漲多跌少甚至漲上去以後下不來。家扶粽香送溫情活動辦了數十年，粽子數量一直增加今年來到1880顆，眼看包粽子高手的媽媽、阿嬤們快成了買不起米和餡料的巧婦，但是大家回想投入公益的初衷，隊長羅妤綺及資深夥伴登高一呼，隊員小額樂捐開始發酵，家人也因為愛跟著支援活動所有需求。

羅妤綺是家扶中心的超級好鄰居，20多年前看了報紙招募志工的訊息而踏入家扶，一服務就是20幾年。她表示早期家扶中心缺乏公務車，社工員要送物資給偏遠家庭時，總是很苦惱，她的先生知道後不僅無償借用私家車協助，有時充當司機載社工員上山下海，夫婦成了家扶給力的好鄰居。

今年的粽香活動，羅妤綺的先生再擔任司機，載著社工與志工媽媽們前往偏鄉分送熱騰騰的粽子，活動結束後為避免油膩的垃圾隔夜引起惡臭與害蟲，都由羅妤綺打包回家處理，「付出總讓人心靈富足，會繼續堅持做下去」，羅妤綺說，一輛一輛滿載著「媽媽愛」1880顆粽子，希望能為需要的家庭帶來好兆頭和溫暖。

桃園家扶中心張伏杉主任表示，今年粽香送溫情活動員約60位志工媽媽，自籌3萬多元食材，從選材、洗米、炒料、蒸煮都由志工們合作完成，可謂出錢又出力。許多家庭平時忙著工作維持生計，很難有時間親自包粽子給孩子吃，一般生鮮超市冷凍粽子，價格不斐且缺乏溫度，感謝中壢溫媽媽志工們堅持手工包粽，延續傳承這分溫暖，期待這樣的愛能夠繼續感染、延續整個社會。

包好的粽子也是志工和社工送到每個受扶助家庭。圖／桃園家扶中心提供
包好的粽子也是志工和社工送到每個受扶助家庭。圖／桃園家扶中心提供
分享
家扶溫媽媽包粽子送弱勢家庭有多年傳統。圖／桃園家扶中心提供
家扶溫媽媽包粽子送弱勢家庭有多年傳統。圖／桃園家扶中心提供
分享
大家從備料、綁粽到蒸煮分工合作。圖／桃園家扶中心提供
大家從備料、綁粽到蒸煮分工合作。圖／桃園家扶中心提供
分享
志工隊自己小額捐款，家人也響應，雙手包出有溫度和愛心的粽子。圖／桃園家扶中心提供
志工隊自己小額捐款，家人也響應，雙手包出有溫度和愛心的粽子。圖／桃園家扶中心提供
分享
中壢「溫媽媽」愛家服務志工隊動員60人包出1880顆粽子。圖／桃園家扶中心提供
中壢「溫媽媽」愛家服務志工隊動員60人包出1880顆粽子。圖／桃園家扶中心提供
分享

粽子社工
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

館長捐60萬！苗議員鄭聚然：守諾叫他爸、捐百萬叫「爺爺」

2019-06-06 15:32

端午假期不打烊！環保署大型機具助清出海口廢布料

2019-06-06 16:34

再捐60萬叫館長爺爺！鄭聚然：我為弱勢學童發聲

2019-06-06 14:25

東興圳景觀再造今動工 一期工程要改善竹北水圳景觀

2019-06-06 11:23

巧固球世界盃常勝軍 出國比賽苦無經費成大難題

2019-06-06 09:51

不划龍舟改「吹龍舟」 桃園醫院端午節活動超有趣

2019-06-06 09:17

千字文寫下患妥瑞症的感受 男童求助治療、學和平相處

2019-06-06 08:14

苗縣石虎條例二度退回 館長：保護石虎還分你我他？

2019-06-06 07:43

政府幫幫忙...泰安李子遇旱 後龍西瓜泡水

2019-06-05 22:52

績優商圈評選／三義水美服務奪冠 南庄桂花巷整潔亞軍

2019-06-05 22:45

桃園將建再生水廠 優先供工業用水

2019-06-05 22:34

517大雨又淹 竹市將向國防部爭地做滯洪池

2019-06-05 22:25

夾娃娃機藏春色 桃議員提校園100公尺內禁設機台

2019-06-05 22:16

悲傷！審議石虎保育自治條例當天 又見石虎路殺

2019-06-05 20:52

館長捐了60萬 南庄國中：盼事件落幕校園回歸平靜

2019-06-05 19:51

桃園將建再生水廠 鄭文燦：等好了喝1杯給大家看

2019-06-05 19:38

桃園閩南文化節連嗨5周末 澎恰恰、王琄、楊麗音演出

2019-06-05 18:30

影／雨過天晴西瓜水傷浮現 後龍西瓜爭取救助

2019-06-05 18:01

夾娃娃機賣按摩棒飛機杯 桃市議員提案校園百公尺內禁設

2019-06-05 15:54

善心人連5年低調捐物資 桃園資收個體戶端午收粽子

2019-06-05 15:08

十大傑出愛心媽媽伴自閉症兒女讀書 盼與社會接軌

2019-06-05 13:54

桃園設計獎「叢生。Vitality 」總獎金50萬元 即刻報名

2019-06-05 13:48

新街溪出海口垃圾有解 海管處長：機具進場月內清除

2019-06-05 13:02

可以看老伴了！竹市府為軍人忠靈祠裝電梯方便年長遺眷

2019-06-05 12:50

無情火奪命 苗縣府有情主動納微型保險理賠30萬

2019-06-05 12:23

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

阿里山有無敵視野 拍到百公里遠台灣海峽「無敵艦隊」

2019-06-05 21:19

台東轟天巨響電器短路 民眾驚「雷聲比地震可怕」

2019-06-05 20:52

備胎市長究竟是誰？ 柯文哲笑回：高嘉瑜是可考慮的人選

2019-06-06 14:01

黃國昌會勘枋寮飄臭養雞場 屏縣府缺席戰神氣炸

2019-06-06 11:56

千字文寫下患妥瑞症的感受 男童求助治療、學和平相處

2019-06-06 08:14

館長捐了60萬 南庄國中：盼事件落幕校園回歸平靜

2019-06-05 19:51

屏東市逢甲商圈怎麼沒落的？議會要組專案小組實地訪查

2019-06-06 09:18

星空美景發大財！ 台東熱氣球媲美土耳其 8年吸金320億

2019-06-06 09:00

養雞場究竟臭不臭？「南北戰神」明天大會師

2019-06-05 21:14

台東昨晚雷電交加500餘戶停電 「閃電落眼前，嚇死人」

2019-06-06 01:03

桃園將建再生水廠 鄭文燦：等好了喝1杯給大家看

2019-06-05 19:38

南北戰神屏東雞場大會師 黃國昌批中央地方互踢皮球

2019-06-06 08:05

金門「藍眼淚」 把握最後觀賞期

2019-06-05 23:26

老舊納骨塔位滯銷 管理員靠這招讓冷門區變搖滾區

2019-06-05 19:49

黃國昌南下帶隊抗議屏東縣政府 鄉親激動下跪

2019-06-06 15:09

台南古蹟推使用者付費 擬向台南市民收費

2019-06-06 11:57

苗縣石虎條例二度退回 館長：保護石虎還分你我他？

2019-06-06 07:43

再捐60萬叫館長爺爺！鄭聚然：我為弱勢學童發聲

2019-06-06 14:25

基隆和平島將重現沖繩風情 日人風車拉麵開賣限360碗

2019-06-06 14:04

台南查緝偷排汙水過程 從3公尺躍下好像電影場景

2019-06-05 19:37

新北市超商、咖啡店騎樓禁菸 台北市9月跟進

2019-06-06 14:06

聯醫員工績效獎金遭打6折 工會不滿院方沒溝通

2019-06-06 10:53

許效舜選基市長？謝立功：優秀人才對基隆都是好事

2019-06-06 09:32

300歲榕仔公將移植 台南農業局請示神明專家敲定作業

2019-06-06 11:24

館長捐60萬！苗議員鄭聚然：守諾叫他爸、捐百萬叫「爺爺」

2019-06-06 15:32

悲傷！審議石虎保育自治條例當天 又見石虎路殺

2019-06-05 20:52

一期稻開盤價偏低 政府增加餘糧收購量恐大爆倉

2019-06-05 23:00

大溪埔頂公園 增設共融式遊具及親子圖書館有譜

2019-06-05 20:06

當年陷深淵被拉一把看見光 他送生命線135份「愛」

2019-06-05 19:37

多良火車站新亮點曝光！ 遊客：準備去打卡

2019-06-06 13:54

大巨蛋上線？ 柯文哲：以容留人數6萬人為準

2019-06-06 00:26

台南焚化爐用地將變掩埋場地方譁然 議員率里長抗爭

2019-06-06 15:08

中央與高市角力？ 土開公司增勞工董事暫被高市府退回

2019-06-05 23:02

林瑞陽回娘家：7月千人到童玩節，年底萬人遊宜蘭

2019-06-06 14:26

高雄大林蒲案啟動 居民盼更清楚的遷村計畫內容

2019-06-05 20:46

【即時短評】提高收購數量或價格 那種農民較有感？

2019-06-05 23:00

台中游泳訓練中心動土 運動局：大巨蛋已開始規劃設計

2019-06-05 17:28

影／褐根病肆虐 埔里百年楓香巨木群只剩5棵

2019-06-05 18:01

汐止民生線何時動工？ 侯友宜：等交通部核定就開始

2019-06-06 13:11

東興圳景觀再造今動工 一期工程要改善竹北水圳景觀

2019-06-06 11:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top