館長捐60萬！苗議員鄭聚然：守諾叫他爸、捐百萬叫「爺爺」

2019-06-06 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣議員鄭聚然近期在議會發言「誰給錢誰就是老大、誰給錢就是爸媽」，演變成與館長陳之漢之間的捐錢「叫爸爸」大戰，館長陳之漢5日捐60萬元給南庄國中，許多網友到鄭聚然臉書留言「還不快出來叫爸」。鄭聚然今下午發表聲明，「我絕對信守承諾喊他一聲『爸』」，還加碼館長只要捐贈100萬元幫助「南庄國小」，就叫他一聲「爺爺」也願意。

苗栗縣南庄國中今年4月因接受大陸酒庄捐贈營養午餐費60萬元，引發爭議，事後學校將捐款退回。苗栗縣國民黨議員鄭聚然5月在議會公開發言「不管什麼統戰，誰給錢誰就是爸媽」，未料鄭嗆館長若捐60萬元，代表性「叫他一聲爸！」，館長5月30日承諾捐60萬元，嗆鄭「你就是個賣國賊，爸不用叫了，爾後你自稱賣國賊即可。」

館長陳之漢6月5日捐款60萬元到南庄國中教育儲蓄戶。鄭聚然今下午發表聲明，他願意叫館長一聲「爸」，館長對於稱呼這麼在意，若館長想升級當「爺爺」，館長只要捐100萬元幫助「南庄國小」學童，叫館長「爺爺」他也願意。

苗縣教育人士認為，兩個大人之間的互嗆，不要再把學校扯入，讓校園回歸平靜，讓孩童安心就學，捐款應是抱持著歡喜心，不要再消費學校。

也有校長認為，學校經營很多時候不是「錢」的問題，學校、家庭等，每個都有應該扮演的角色與責任「太多的好意，變成怠惰的開始」，學校也正確教導孩子，接受好意後，思考日後有沒有能力回饋對方。

●苗栗縣議員鄭聚然聲明：

《關心學童有沒有福利，比叫不叫爸重要》 首先館長捐錢一事，我還是要謝謝館長捐款苗栗國中的誠意，我也絕對信守承諾稱呼一聲「爸亅。我想館長對於稱呼這麼在意，若館長想升級當「爺爺亅，館長祗要捐贈一百萬幫助「南庄國小」的學童，讓我叫館長「爺爺」我也願意！我公益慈善活動用自己的錢贊助也沒拿出來說嘴做秀，但如果叫一聲「爺爺亅，我們苗栗學生就能受益，那也很甘願。 我也已和議長及南庒鄉親合籌60萬，同樣準備捐給南庄國中作營養午餐費用。 叫囂的網軍也省省，不管你們在哪裡留言，我都不會改變我的堅持我當初的政見，幸福城市:「老有所終，壯有所用，幼有所長」，為鄉親爭取福利。只看到叫不叫爸，卻不管苗栗國中小需不需要經費，請你們把質問叫爸的力氣拿去宣導公益活動，去了解民眾的需求，不是對社會更有益嗎？ 我做我該做的，人們也做人們該做的，大家互相尊重，國家才會進步。 苗栗縣議員鄭聚然 敬上