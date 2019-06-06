身心障礙家庭怕失火 熱心人送電熱水器

2019-06-06 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣湖口鄉一戶林姓家庭，有3名子女具有智能障礙、重度多重障礙，僅靠母親以清潔工微薄的收入養家，但林母今年年初罹癌後猝逝，2名具中度智能障礙的弟、妹僅接受日間照護，晚間仍返家休息，由於先前曾發生開瓦斯未關的意外，新竹縣社區居家關懷協會得知此事，協助尋求企業贊助，改裝電熱水器，避免發生意外。

已經結婚搬出去住的林姊姊表示，兩個弟弟與妹妹都是身心障礙者，大弟患有小兒麻痺及重度多重障礙，小弟與小妹則是中度智能障礙。由於爸爸很早就過世，另一名姊姊與她也已經結婚，不住在湖口，平常家裡只剩媽媽照顧3名弟妹，靠著媽媽做清潔工的微薄收入養家，一年前媽媽又因出車禍腿骨斷裂，無法外出工作，只能仰賴妹妹每月身心障礙補助8000元過生活。

沒想到今年年初她帶媽媽去就醫時，竟發現媽媽罹癌，且已經來不及治療便過世了，留下3名身心障礙的弟妹，大弟長期住在護理之家，但小弟與妹妹僅接受機構日間照護，晚間與假日仍返家休息。

林姊姊說，由於過去曾發生忘記關瓦斯的意外，以前媽媽還能提醒、叮嚀，但現在媽媽過世，她與姊姊也沒辦法經常陪在弟、妹身邊照顧，幸好新竹縣社區居家關懷協會得知後，協助他們尋找熱心的在地企業家贊助，將原本的使用瓦斯桶的熱水器，改裝為電熱水器，避免發生意外。