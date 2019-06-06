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紋面國寶柯菊蘭肺炎住院 苗栗縣長探視允照護

2019-06-06 12:59中央社 苗栗縣6日電

苗栗縣碩果僅存的泰雅族紋面國寶柯菊蘭，因肺炎住進加護病房，今天苗栗縣長徐耀昌、縣議員黃月娥以及大千醫院院長徐千剛共同前往探視，並允諾將補助柯菊蘭所有就醫費用。

高齡97歲紋面國寶柯菊蘭Yaki（泰雅族對婆婆、祖母尊稱），今年初曾因肺炎住進苗栗市大千醫院，3月身體狀況趨於穩定才出院，不料，5月底再次因肺炎住進加護病房。

柯菊蘭家住泰安鄉梅園部落，住院後由孫子和孫媳婦2人每天輪流前往醫院看護，光是車程就要花上1個多小時，泰雅族縣議員黃月娥表示，105年苗栗縣已將紋面登錄為無形文化資產，當時還有簡玉英和柯菊蘭2人，如今柯菊蘭為全縣僅存的泰雅紋面國寶，縣府應全力照護。

大千醫院指出，柯菊蘭目前須用鼻管，且大多時間臥床，3月出院時，就免費提供抽痰機、拍背機以及製氧機等器材協助居家照護。

苗栗縣長徐耀昌擔心，柯菊蘭這一次康復後，回到部落中，仍會面臨照護品質和人力不夠完善的情況，但泰雅族人又希望柯菊蘭能夠留在部落，因此將與大千醫院、部落族群以及家屬討論適切的安置方式。

大千醫院院長徐千剛表示，大千醫院從民國85年開始認養縣內47名紋面國寶，提供醫療與生活照顧服務，目前僅存柯菊蘭，除了每個月由醫療團隊前往家中訪視、義診、提供緊急醫療服務外，柯菊蘭所有就醫費用也全部免費補助，每個月並致贈新台幣3000元營養費，希望全面照護她的健康。

國寶苗栗縣泰雅族
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