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東興圳景觀再造今動工 一期工程要改善竹北水圳景觀

2019-06-06 11:23聯合報 記者郭政芬╱即時報導

在竹北市東區都市化的高樓大廈叢林中，六家地區保存了難得的傳統客家聚落和農業水利設施「東興圳」，擁有10所學校和8處古蹟、歷史建築，包括新瓦屋和六家民俗公園，文化資源豐富，新竹縣府團隊將竹北國際客家藝術村計畫列為重要文化政策，其中一期計畫今天早上開工，預計預定於明年6月竣工。

今天上午在竹北泉州厝歷史建築汾陽堂旁綠地舉行「新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程開工典禮暨民眾說明會」，由副縣長陳見賢主持，客家委員會主委李永得、文化局局長李猶龍等共同上香祈福、進行開工儀式，祈求工程順利圓滿。期望完工後透過帶狀型水圳整體規畫設計，連接在地文化與歷史軌跡，提供民眾有更多更好的休憩空間。

新竹縣府獲得客家委員會補助前瞻基礎建設計畫，核定總經費2億元，委由水牛建築師事務所辦理設計監造，全案分為2期工程，第一期工程主要範圍包含自強南路與中山高之間的水圳景觀工程再造，長約1.1公里，執行項目包含土方整地工程、水圳環境改善、景觀設施、鋪面、植栽、水電等。第二期工程以改造歷史建築汾陽堂、六家民俗公園、公3公園等之水圳周邊整體景觀再造。

文化局表示，計畫將藉由水圳串連周邊豐富的歷史建築與現代人文景點，藉以重現昔日緩慢的生活步調，工程設計保留客家元素，並引入更多軟硬體，期望未來給民眾更好的休閒空間。

副縣長陳見賢主持，客家委員會主委李永得、文化局局長李猶龍等共同上香祈福、進行開工...
副縣長陳見賢主持，客家委員會主委李永得、文化局局長李猶龍等共同上香祈福、進行開工儀式。記者郭政芬／攝影
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第二期工程以改造歷史建築汾陽堂、六家民俗公園、公3公園等之水圳周邊整體景觀再造。...
第二期工程以改造歷史建築汾陽堂、六家民俗公園、公3公園等之水圳周邊整體景觀再造。記者郭政芬／攝影
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客家委員會主委李永得、文化局局長李猶龍等人到汾陽堂，討論未來活化的方向。到記者郭...
客家委員會主委李永得、文化局局長李猶龍等人到汾陽堂，討論未來活化的方向。到記者郭政芬／攝影
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新竹縣府團隊將竹北國際客家藝術村計畫列為重要文化政策，其中一期計畫今天早上開工，...
新竹縣府團隊將竹北國際客家藝術村計畫列為重要文化政策，其中一期計畫今天早上開工，預計預定於明年6月竣工。記者郭政芬／攝影
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在竹北市東區都市化的高樓大廈叢林中，六家地區保存了難得的傳統客家聚落和農業水利設...
在竹北市東區都市化的高樓大廈叢林中，六家地區保存了難得的傳統客家聚落和農業水利設施「東興圳」。記者郭政芬／攝影
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歷史建築新竹
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