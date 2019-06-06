巧固球世界盃常勝軍 出國比賽苦無經費成大難題

2019-06-06 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市大成國中巧固球隊，多年來成績表現亮眼，過去曾獲3次世界盃冠軍寶座，今年在「全國師生盃巧固球錦標賽暨世界盃國手選拔」獲國男甲組冠軍，8月要代表台灣參加赴新加坡參加「世界盃青少年巧固球錦標賽」，但因巧固球並非亞奧運項目，每位選手補助額最高僅5500元，初估5位選手出國比賽，加上領隊、教練、防護員及相關費用，總計需要約46萬元，有的選手出身清寒家庭，不可能負擔得起自己的旅費，經費成為出國比賽的最大難題。

大成國中校長蘇佐璽表示，校方已著手尋找經費來源，一定要讓比賽成行。而家長會協會桃園區前總會長鄭一鳴得知大成國中巧固球隊「愁」不出經費，昨立刻到大成國中捐款2萬元。本身出身清寒家庭、現任朝陽文教機構董事長的鄭一鳴說，特別能體會清寒子弟想出人頭地的心情，雖然所捐款金額雖然只稱得上杯水車薪，盼拋磚引玉請各界協助。

另外家長會長黃佩琪、前會長陳紹華也率先捐5萬、3萬元，大成國小前會長林木益、大成國小音樂班基金會前主委陳清政、桃園市不動產聯盟協會理事長陳文旺、昇倢建設前副總蕭志雄、東門國小前會長謝英哲等熱心人士響應下，目前已募得17萬元，還有約29萬元的缺口。