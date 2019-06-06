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端午送愛 桃園醫院訪視獨居長輩

2019-06-06 09:00聯合報 記者許政榆╱即時報導

歡慶端午節，衛生福利部桃園醫院營養科今年推出「創意蔬食健康粽」DIY食譜，教導民眾如何製作一顆粽僅400大卡的健康粽，另外為關懷獨居長輩，由醫院社工偕同個管師及中醫師到案家關懷訪視，提供資源連結及健康諮詢，並送上端午禮盒，讓長輩們提前感受端午佳節氣氛。

營養科主任范純美表示，健康粽約八分滿的飯量、2份豆魚蛋肉類以及半份蔬菜，再加上一份蔬菜，就可以當作一頓正餐。主要以低油、低鹽、高纖，挑選富含不飽和脂肪酸之麻油、低脂的雞肉與植物性蛋白質的毛豆取代五花肉，並添加富含膳食纖維的燕麥及十穀米取代部分的糯米，更直接把蔬菜包在粽子裡，吃起來很有飽足感。

桃園醫院附設護理之家，今年也準備DIY包蔬食健康粽活動，讓長輩們從中體驗包粽樂趣，獲得成就感，社工師陳建宏表示，包粽子的過程，可訓練長輩手部及協調，也能讓長輩憶起往日包粽子的時光，互相分享往日回憶，促進其自我的肯定、整合性及自尊。

社工室主任余珮瑜表示，桃園醫院定期舉辦年節關懷活動，並送上物資，讓弱勢族群在過節之餘，仍注重健康管理問題，今年至桃園龍山里、龍岡里及中聖里關懷獨居長輩，另結合社區鄰里長及志工，希望能幫助更多中低收入戶、近貧戶及獨老民眾。

桃園醫院獨老送餐自2012年起迄今，溫暖送愛不中斷，目前與龍山里、龍岡里及中聖里合作送餐，對象為65歲以上失能者長輩或其他經評估需協助之弱勢族群，由鄰、里長轉介社工室，社工評估後予以送餐，由醫院營養師調配健康便當後，社區志工將便當送到家。

桃園醫院院長徐永年表示，透過送餐服務可長期關懷獨居老人等弱勢族群，且能追蹤其健康狀況，感謝里長及送餐志工的協助，期望藉此使獨老及弱勢族群，感受到社會的關心與溫暖，喜迎佳節。

衛生福利部桃園醫院附設護理之家，今年準備DIY包蔬食健康粽活動，讓長輩們從中體驗...
衛生福利部桃園醫院附設護理之家，今年準備DIY包蔬食健康粽活動，讓長輩們從中體驗包粽樂趣。記者許政榆／攝影
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衛生福利部桃園醫院營養科今年推出「創意蔬食健康粽」DIY食譜，教導民眾如何製作一...
衛生福利部桃園醫院營養科今年推出「創意蔬食健康粽」DIY食譜，教導民眾如何製作一顆粽僅400大卡的健康粽。記者許政榆／攝影
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衛生福利部桃園醫院附設護理之家，今年準備DIY包蔬食健康粽活動，讓長輩們從中體驗...
衛生福利部桃園醫院附設護理之家，今年準備DIY包蔬食健康粽活動，讓長輩們從中體驗包粽樂趣。記者許政榆／攝影
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衛生福利部桃園醫院定期舉辦年節關懷活動，並送上物資，讓弱勢族群在過節之餘，仍要注...
衛生福利部桃園醫院定期舉辦年節關懷活動，並送上物資，讓弱勢族群在過節之餘，仍要注重健康管理問題。圖／桃園醫院提供
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衛生福利部桃園醫院附設護理之家，今年準備DIY包蔬食健康粽活動，讓長輩們從中體驗...
衛生福利部桃園醫院附設護理之家，今年準備DIY包蔬食健康粽活動，讓長輩們從中體驗包粽樂趣。記者許政榆／攝影
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社工獨居老人粽子
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