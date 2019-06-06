千字文寫下患妥瑞症的感受 男童求助治療、學和平相處

2019-06-06 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



「特殊疾病的孩子其實並不可怕！」新竹一名資優班的11歲陳小弟，半年前開始出現不斷搖頭，咬嘴唇的狀況，特異的狀況讓他歷經同儕異樣的眼光，同學會嘲笑「會搖頭就能考試考的好嗎？」他難過說「很傷人」。

直到求助中國醫藥大學新竹附設醫院求診身心醫學科主任王明鈺，才發現是患有妥瑞氏症狀，透過「習慣反向訓練」行為治療，經過八次的治療療程，陳小弟現在已經不再出現搖頭或咬嘴唇的狀況，他更寫了一篇文章，鼓勵和他相同有妥瑞氏的小朋友，「從討厭妥瑞氏到現在已經跟妥瑞氏和平相處」的經驗。

陳小弟文章中寫著「很多人因為不了解什麼是妥瑞，對妥瑞人嘲笑、 排擠， 在我經歷過這一段時間後，我對未來開始有了目標。我想像王醫師一樣幫助病人，所以我現在更要努力讀書學習，立志要當醫生。」三大頁、千字文寫下滿滿的心得，他說，剛開始會一直搖頭，常被同學笑「你很奇怪」，心情很沮喪，後來透過練習，狀況越來越好，走過這一遭，希望能讓跟他一樣的小朋友，不要害怕去面對。

王明鈺以「童言童語」和陳小弟溝通先打破心房，和臨床心理師游沛穎教他「習慣反向訓練」行為治療，王明鈺表示，所謂的「習慣反向訓練」，就是讓患者練習覺察到自己將抽動的前兆；接下來是對抗反應訓練，當「前兆性的衝動」出現時，要做出一個與抽動相反的動作，使身體得到相同的緩解感受，希望透過對抗反應行為，使得抽動症狀逐漸消失。例如想眨眼前，就先反向訓練，睜大眼睛五秒輕閉一秒；想搖頭前，就反向訓練先點頭，透過不斷練習來緩解抽動。