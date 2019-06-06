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陰謀論四起… 將相之爭：國民黨自己看不到的問題

苗縣石虎條例二度退回 館長：保護石虎還分你我他？

2019-06-06 07:43聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣石虎保育自治條例二度闖關議會仍遭退回，當天在審議時，又出現石虎路殺，是今年第8隻石虎路殺事件，有網友認為，苗縣府將石虎當成「選前吉祥物，選後障礙物」紛紛在縣長徐耀昌的粉絲團留言、洗版。館長陳之漢5日晚間直播時，他說，「保護石虎不分黨派，是你我應該有的責任」。

館長陳之漢5日晚間直播說，他接下來說這段話，希望能拿掉對他的成見。全世界各個先進國家的人，都會保護自己國家內瀕臨絕種生物，台灣人很多都是愛護動物，都是有憐憫之心。

陳之漢說，說到石虎，希望可以站出來，因為愛護台灣，愛護瀕臨絕種的台灣國寶級動物，「保護石虎是你我，包含全台灣人應該有的責任，這是台灣珍貴資源，足以代表台灣的一種非常獨特性的動物，應該排除掉政黨偏見，一同來保護牠」。

陳之漢說，看到苗縣議會，反對意見票全都是國民黨，「保護動物，尤其是瀕臨絕種動物，台灣國寶還要分你我他嗎？」

陳之漢說，不管支持哪一黨派，石虎沒了，台灣人連自己國家的珍貴動物都沒有辦法保護，「可不可以大家放下成見，一起呼喊，讓這個案子可以通過，內心小小的希望」。

陳之漢說，「石虎的生存比館長的官司重要一萬倍，也比館長的清白重要一萬倍，我頂多被判罰錢，嘔得要死，但是動物死了就沒了，死了就少了一條生命，死了就是滅族了」。

館長陳之漢。圖／翻攝Youtube
館長陳之漢。圖／翻攝Youtube
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石虎。圖／林務局提供
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石虎陳之漢館長
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