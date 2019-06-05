517大雨又淹 竹市將向國防部爭地做滯洪池

2019-06-05 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹報導



新竹市5月17日強降雨造成多處淹水，昨成市議會質詢焦點，國民黨團要求市府檢討並加強治水防洪計畫。 記者黃瑞典／攝影 分享 facebook 新竹市5月17日強降雨造成多處淹水，多名議員昨天以「前瞻治水熱滾滾，新竹淹水依舊在」聯合質詢，要求市府建置豪大雨處理標準作業流程，檢討並加強全市治水防洪計畫。

市府指出，將重新檢討全市雨水下水道、區域排水系統，加強各淹水熱區、港北大排及機場周邊排水設施疏濬，提升排水效益，中期將改善竹蓮街與南大路口、東門圓環段護城河、學府路後方雨水下水道，研擬公告港北排水支線、機場大排的治理計畫爭取前瞻經費辦理治理工程，長期將辦理雨水下水道第2次重新檢討規畫，建置完整雨下水道系統。

市議員徐信芳關心西大路、振興路等地下道排水，也提出南大路、竹蓮街一帶常淹水，市府工務處長吳堂安說，將做側溝及考慮加寬雨水下水道箱涵，改善竹蓮街、南大路淹水，並檢討地下道排水問題。

市議員黃美慧指3年前市長林智堅PO文要檢討竹市區域排水，但3年後依然淹水，517淹水北區還有里長拿不到沙包，她認為何姓溪滯洪池未完工已有治洪效果，建議市府爭取在空軍基地做滯洪池，林智堅允諾規畫好向國防部爭取。

市議員吳青山指出，市府花1億5千多萬元完成南寮抽水站與B幹線雨水下水道，但517還是淹，應檢討抽水站與B幹線的連貫性；市議員黃文政則指G幹線雨水下水道只做一半，導致學府路一帶淹水，吳堂安說，G幹線延伸已評估可行性，南寮地區已儘速辦理清淤。

市議員張祖琰質疑市府爭取前瞻經費都沒用在防洪治水，市府強調已投入治水總經費約9億3千萬元，完成後可達到區域防洪設計標準。