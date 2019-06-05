夾娃娃機藏春色 桃議員提校園100公尺內禁設機台

夾娃娃機台林立，桃園市共有938家，將近半數設在校園周邊。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook 夾娃娃機仍未退燒，機台內甚至出現兒童不宜的情趣用品，讓家長擔憂，桃市議員連署提出「桃園市自助選物販售事業管理自治條例」，要求未來從幼兒園到高中校園周邊100公尺內不得設夾娃娃機台，違者可罰款直到歇業，且不得販售成人、菸酒等物品。

桃園市府對條例持保留態度，竹苗3縣市暫無設自治條例規畫，但強調若發現有販售涉賭或情趣用品，民眾可檢舉。

桃園市自助選物販售事業管理自治條例由議員舒翠玲提案，獲萬美玲、魯明哲、李光達、劉勝全等不分藍綠共17名議員連署支持，昨天一讀通過，不過此條例與先前在新北市議會被退回的提案雷同，市長鄭文燦認為有待討論。

目前桃園共938家選物販賣機店，市府經濟發展局統計，國中小校園周邊100公尺內約195家，若為自治條例規範的幼兒園、國中小與高中校園周邊100公尺內的店家更多，達450家，幾乎占全桃園一半機台，一旦自治條例上路影響層面廣。

經發局商業發展科長廖振宏說，針對機台內容物管理，中央法規多有規範，如兒少法對成人用品、菸酒與檳榔訂立規範，若販售有價證券、通用貨幣或不明確物品也有違電子遊戲場管理條例；不過無脊椎活體動物如龍蝦等，不受動保法規範，自治條例可考慮納入。

經發局長郭裕信說，從工商登記層面來看，現選物販賣機業者以「文教、樂器、育樂用品零售業」辦商業登記，書面審查並無特別限制，實務面管不到源頭，一旦自治條例祭出距離禁令，反而因噎廢食，衝擊到在校園周邊合法商家，認為應朝查緝管理方向執行。

針對校園周邊夾娃娃機台，桃市、竹市都採不定期稽查，桃市府最近專案稽查195家，發現53家販售成人用品如按摩棒、飛機杯等，已移請社會局依兒少法裁處。