親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

夾娃娃機藏春色 桃議員提校園100公尺內禁設機台

2019-06-05 22:16聯合報 記者張裕珍陳斯穎黃瑞典劉星君／連線報導

夾娃娃機台林立，桃園市共有938家，將近半數設在校園周邊。 記者張裕珍／攝影
夾娃娃機台林立，桃園市共有938家，將近半數設在校園周邊。 記者張裕珍／攝影
分享
夾娃娃機仍未退燒，機台內甚至出現兒童不宜的情趣用品，讓家長擔憂，桃市議員連署提出「桃園市自助選物販售事業管理自治條例」，要求未來從幼兒園到高中校園周邊100公尺內不得設夾娃娃機台，違者可罰款直到歇業，且不得販售成人、菸酒等物品。

桃園市府對條例持保留態度，竹苗3縣市暫無設自治條例規畫，但強調若發現有販售涉賭或情趣用品，民眾可檢舉。

桃園市自助選物販售事業管理自治條例由議員舒翠玲提案，獲萬美玲、魯明哲、李光達、劉勝全等不分藍綠共17名議員連署支持，昨天一讀通過，不過此條例與先前在新北市議會被退回的提案雷同，市長鄭文燦認為有待討論。

目前桃園共938家選物販賣機店，市府經濟發展局統計，國中小校園周邊100公尺內約195家，若為自治條例規範的幼兒園、國中小與高中校園周邊100公尺內的店家更多，達450家，幾乎占全桃園一半機台，一旦自治條例上路影響層面廣。

經發局商業發展科長廖振宏說，針對機台內容物管理，中央法規多有規範，如兒少法對成人用品、菸酒與檳榔訂立規範，若販售有價證券、通用貨幣或不明確物品也有違電子遊戲場管理條例；不過無脊椎活體動物如龍蝦等，不受動保法規範，自治條例可考慮納入。

經發局長郭裕信說，從工商登記層面來看，現選物販賣機業者以「文教、樂器、育樂用品零售業」辦商業登記，書面審查並無特別限制，實務面管不到源頭，一旦自治條例祭出距離禁令，反而因噎廢食，衝擊到在校園周邊合法商家，認為應朝查緝管理方向執行。

針對校園周邊夾娃娃機台，桃市、竹市都採不定期稽查，桃市府最近專案稽查195家，發現53家販售成人用品如按摩棒、飛機杯等，已移請社會局依兒少法裁處。

夾娃娃機幼兒園
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

悲傷！審議石虎保育自治條例當天 又見石虎路殺

2019-06-05 20:52

館長捐了60萬 南庄國中：盼事件落幕校園回歸平靜

2019-06-05 19:51

桃園將建再生水廠 鄭文燦：等好了喝1杯給大家看

2019-06-05 19:38

政府幫幫忙...泰安李子遇旱 後龍西瓜泡水

2019-06-05 22:52

績優商圈評選／三義水美服務奪冠 南庄桂花巷整潔亞軍

2019-06-05 22:45

桃園將建再生水廠 優先供工業用水

2019-06-05 22:34

517大雨又淹 竹市將向國防部爭地做滯洪池

2019-06-05 22:25

桃園閩南文化節連嗨5周末 澎恰恰、王琄、楊麗音演出

2019-06-05 18:30

影／雨過天晴西瓜水傷浮現 後龍西瓜爭取救助

2019-06-05 18:01

夾娃娃機賣按摩棒飛機杯 桃市議員提案校園百公尺內禁設

2019-06-05 15:54

善心人連5年低調捐物資 桃園資收個體戶端午收粽子

2019-06-05 15:08

十大傑出愛心媽媽伴自閉症兒女讀書 盼與社會接軌

2019-06-05 13:54

桃園設計獎「叢生。Vitality 」總獎金50萬元 即刻報名

2019-06-05 13:48

新街溪出海口垃圾有解 海管處長：機具進場月內清除

2019-06-05 13:02

可以看老伴了！竹市府為軍人忠靈祠裝電梯方便年長遺眷

2019-06-05 12:50

無情火奪命 苗縣府有情主動納微型保險理賠30萬

2019-06-05 12:23

來牽罟、編漁網、築石塭 桃園海客文化藝術季7月登場

2019-06-05 08:56

端節連假台61線替代國道路線 返鄉出遊避塞車看這裡

2019-06-05 08:54

培訓原民考照服員 桃園加開考前衝刺班

2019-06-04 23:23

石虎條例卡關 苗縣府推生態給付

2019-06-04 23:20

苗縣石虎保育條例 再度闖關失敗

2019-06-04 23:19

苗栗縣文狀元 談寫作心得 妙喻逗笑眾人

2019-06-04 23:04

桃園市家長會 連續9年獎助新屋區清寒生

2019-06-04 23:02

桃園、新竹備援管線工程開工 2021北水南送

2019-06-04 23:00

「5個寶特瓶做1件球衣」 海廢寶特瓶不再無解

2019-06-04 22:57

新聞眼／環保局急護主？「口水」攪亂垃圾

2019-06-04 22:54

桃園市新街溪出海口 沙丘下藏千噸垃圾！

2019-06-04 22:50

噁！疑未妥善照護 桃市某安養機構遭爆疥瘡感染

2019-06-04 20:57

桃園捷運綠線地下潛盾GC02標 中華工程聯合團隊獲選

2019-06-04 20:55

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

石虎保育條例退回 贊成議員：縣府不再提案我們自己提

2019-06-04 22:39

石虎保育自治條例二度失敗 苗縣農業處：推動生態給付

2019-06-04 20:20
看更多

熱門文章

阿里山有無敵視野 拍到百公里遠台灣海峽「無敵艦隊」

2019-06-05 21:19

嘉義山區看得到高雄85大樓 雨後視野超清晰

2019-06-05 08:55

高鐵延伸宜蘭還她公道 林姿妙：當時挨批現在努力有成

2019-06-05 11:34

【重磅快評】大巨蛋「不拆就是要蓋啊！」

2019-06-05 09:28

台東轟天巨響電器短路 民眾驚「雷聲比地震可怕」

2019-06-05 20:52

說到做到！ 林瑞陽明天來宜蘭拚經濟

2019-06-05 11:57

影／生日蛋糕看風格 侯友宜、韓國瑜大不同

2019-06-05 15:08

台南市美術館21日起要收費了 市民只要銅板價

2019-06-05 11:33

大巨蛋解套有望？柯文哲鬆口：如果可以的話6萬人先上線

2019-06-05 15:47

台中大坑眼鏡蛇現蹤 中市府：若人為放生將開罰

2019-06-05 08:56

館長捐了60萬 南庄國中：盼事件落幕校園回歸平靜

2019-06-05 19:51

柯文哲：大巨蛋降低容留人數「先上線」

2019-06-05 14:34

「女王蜂」再起+柯P連線 彰化縣立委選舉更好看了

2019-06-05 13:37

賴清德議員姪舉牌 童子瑋：只有他能打敗韓國瑜贏大選

2019-06-05 08:54

議員問韓國瑜下會期是否列席備詢？ 韓點頭、議長掛保證

2019-06-05 13:03

中警犀利連破大案護治安 盧秀燕頒獎表揚66人

2019-06-05 10:24

桃園將建再生水廠 鄭文燦：等好了喝1杯給大家看

2019-06-05 19:38

養雞場究竟臭不臭？「南北戰神」明天大會師

2019-06-05 21:14

老舊納骨塔位滯銷 管理員靠這招讓冷門區變搖滾區

2019-06-05 19:49

高市登革熱防治動支預備金 韓國瑜：只要有效一定從寬

2019-06-05 15:07

搶救老建築 金門辦匠師班傳承技藝

2019-06-05 13:48

無情火奪命 苗縣府有情主動納微型保險理賠30萬

2019-06-05 12:23

當年被判無期徒刑 「阿旺」如今空大全班拿第一

2019-06-05 16:58

議會閉幕 韓國瑜肯定議員問政水準高

2019-06-05 14:19

新北環狀線降噪工程 侯友宜：8月底完工

2019-06-05 13:08

人氣不減！台南左鎮化石館吸客逾10萬人

2019-06-05 12:23

來牽罟、編漁網、築石塭 桃園海客文化藝術季7月登場

2019-06-05 08:56

黃偉哲兼當芒果達人 這個動作讓小編嚇傻了

2019-06-05 11:43

當年陷深淵被拉一把看見光 他送生命線135份「愛」

2019-06-05 19:37

可以看老伴了！竹市府為軍人忠靈祠裝電梯方便年長遺眷

2019-06-05 12:50

高雄循環產業園區民國117年完成開發 大林蒲遷村一坪換一坪

2019-06-05 16:16

大巨蛋公安解套？柯文哲：容留6萬人可以上線就先上線

2019-06-05 14:47

悲傷！審議石虎保育自治條例當天 又見石虎路殺

2019-06-05 20:52

大溪埔頂公園 增設共融式遊具及親子圖書館有譜

2019-06-05 20:06

平均僅4人搭 「五股－北門捷運站」跳蛙公車17日停駛

2019-06-05 16:42

黃偉哲出席沙崙智慧園區上梁 喊出蔡賴合作其利斷金

2019-06-05 10:32

北市綠竹筍季登場 班長教你怎麼挑筍、嘗鮮

2019-06-05 12:24

中和老舊危樓今動土 住戶期待新大樓完工

2019-06-05 13:37

百萬休旅車等著你！春遊彰化全國最厚禮

2019-06-05 10:57

因應鐵路地下化救災預防 台南消防局人員到瑞士取經

2019-06-05 11:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top