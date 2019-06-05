魅力特色商圈 苗縣水美、桂花巷商圈獲分組冠亞軍

2019-06-05 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



2019全國最具魅力特色商圈出爐，苗栗縣分別囊括分組的冠、亞軍。苗栗三義鄉，以木雕聞名「水美商圈」獲頒友善服務類的冠軍，南庄鄉的「桂花巷商圈」拿下環境整潔類的亞軍，展現商圈發展軟實力。

苗縣府工商發展處指出，經濟部中小企業處協助全國商圈發展，形塑具優質購物環境、區域特色及服務友善的商圈，鼓勵商圈組織及在地業者提升永續經營，今年首度辦理績優商圈評選，分為「友善服務類」、「環境整潔類」以及「魅力特色類」三大主題類別，並自4月中旬展開為期一個月的全民網路投票。

工商發展處指出，參與競賽過程中，縣府協助商圈夥伴，討論如何突顯商圈優勢，自身環境，擬定參與競賽策略。

苗栗縣三義鄉以木雕聞名「水美商圈」，會員店家就是走動導覽員，推動誠實店家概念，與慢城慢活認證等為招牌特色。水美商圈近年提供遊客服務，提供商圈導覽地圖，規劃完善停車空間，提供免費WIFI、行動支付等，沿途設有公用廁所及無障礙設施，讓遊客便捷、輕鬆逛商圈。

南庄鄉「桂花巷商圈」力推垃圾不落地，所有會員店家都是隱形的垃圾回收者，且店家認養商圈內的道路等環境，自發辦理南庄遊客中心花圃綠地的綠美化，三不五時動員所有人力清潔設施與環境，實至名歸拿下「環境整潔」類組的亞軍。