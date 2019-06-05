影／苗栗教育成果嘉年華 3000學生闖關體驗
苗栗縣政府今天在巨蛋體育館舉辦「教育成果嘉年華」，將過去一年各校推動課程博覽會、藝術教育深耕、自造教育及科技中心、技藝教育的各項成果，以動靜態方式多元呈現，並安排近3000名學生到場「闖關體驗」，開拓學習視野，會場宛如熱鬧的嘉年華會。
縣府教育處指出，因應108學年度新課綱上路，去年先規畫「12年國教前導試行學校協作計畫」，編列350萬元經費，由35所國中小學協助試行學校整備資源，安排各項新課綱培力工作坊、培植新課綱專業實踐人才，今天辦成果展呈現成效。
會場設置近百個攤位及海報介紹區，呈現學校技藝教育、藝術教學等多項成果，學生們在老師帶領到各攤「闖關」，體驗、參觀或動手實作；闖關內容相當多樣化，除了現在最夯的Maker手作，還有視覺藝術、音樂、表演藝術、母語等，希望學生透過闖關的樂趣，從中學習。
苗栗縣長徐耀昌、勞動部桃竹苗分署長賴家仁等人為活動揭幕，會中並頒獎表揚推動課綱徵文比賽獲獎教師、「摘星計畫」各校課程發展績優學校，還有國中技藝教育競賽各職群獲獎學生；徐耀昌逐一參觀木工手作、飲料調製、麵包烘焙，新娘化妝、機器人操作等攤位，也為展演的技職學生加油打氣。
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