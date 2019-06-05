影／苗栗教育成果嘉年華 3000學生闖關體驗

2019-06-05 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣政府今天在巨蛋體育館舉辦「教育成果嘉年華」，將過去一年各校推動課程博覽會、藝術教育深耕、自造教育及科技中心、技藝教育的各項成果，以動靜態方式多元呈現，並安排近3000名學生到場「闖關體驗」，開拓學習視野，會場宛如熱鬧的嘉年華會。

縣府教育處指出，因應108學年度新課綱上路，去年先規畫「12年國教前導試行學校協作計畫」，編列350萬元經費，由35所國中小學協助試行學校整備資源，安排各項新課綱培力工作坊、培植新課綱專業實踐人才，今天辦成果展呈現成效。

會場設置近百個攤位及海報介紹區，呈現學校技藝教育、藝術教學等多項成果，學生們在老師帶領到各攤「闖關」，體驗、參觀或動手實作；闖關內容相當多樣化，除了現在最夯的Maker手作，還有視覺藝術、音樂、表演藝術、母語等，希望學生透過闖關的樂趣，從中學習。