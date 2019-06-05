悲傷！審議石虎保育自治條例當天 又見石虎路殺
苗栗縣議會在6月4日召開二讀審議石虎保育自治條例，最終仍以9票贊成、25票反對，自治條例退回縣議會，二度闖關失敗，未料，就在審議石虎保育自治條例當天，140線23K到24K發生，發生一隻石虎遭車輛碾壓路殺事件，這是今年發生第8起石虎路殺事件。苗縣議員曾玟學說，這樣的巧合，似乎是石虎發出的無聲抗議。
苗縣時代力量議員曾玟學說，當他看到這隻被壓泥的石虎寶寶，「心都要碎了」，1月開石虎公聽會，那天也走了一隻石虎，昨天審條例時，又一隻石虎遭路殺，似乎石虎發出「無聲抗議，要趕快保護我，我們只是想要活下去」。
苗栗縣政府農業處自然生態保育科表示，這隻遭路殺石虎是在4日上午在卓蘭鎮140線23K到24K，三義往卓蘭方向發現。
自然生態保育科表示，這隻遭路殺的石虎，由屏科大帶領科技部石虎生態研究團隊成員，在進行石虎生態調查發現的，農業處昨下午接到通報。遭路殺的石虎，可能遭車輛反覆碾壓，個體支離破碎，這也是今年發現的石虎路殺中，個體最不完整的一隻，只能分辨出是年輕個體，公或母已無法分辨，石虎屍體寄到屏科大。
自然生態保育科表示，苗140路段，平常有砂石車在走，車速快，也是石虎路殺的熱點。縣府正進行「苗栗縣大尺度之路殺風險評估暨苗140線道改善建議分析」，期末報告預計6月下旬出爐。
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