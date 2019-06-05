慈暉愛心媽媽梁淑美 陪讀啟發自閉兒女成長

2019-06-05 20:12 中央社 苗栗縣5日電



苗栗縣自閉症協進會理事長梁淑美今年獲頒全國十大傑出愛心媽媽－慈暉獎，她的3名子女中，有2人患有自閉症，多年來以陪讀、啟發等方式協助孩子學習，耐心陪伴子女成長。

梁淑美有3個寶貝，次子與么女被鑑定為自閉症患者，在孩子年幼時，她堅持早期療育的重要性，常親自帶著兒女奔波上課，在求學階段，為了幫助降低學習焦慮、能夠較快融入新的環境與團體，她以陪讀方式，陪伴孩子，同時也讓自己更了解如何照顧他們。

每個孩子都有其獨特性，梁淑美觀察到小女兒熱衷色彩，便積極啟發她在美術上的天份，從幼稚園起鼓勵她參加各種繪畫比賽，從中獲得自信。

小女兒找到屬於自己揮灑的天空，進入國小後，參加縣內美術競賽屢屢獲獎，也曾獲得「2017總統教育獎青少年組」及「2018年第21屆周大觀文教基金會全球熱愛生命獎章。

十多年過去，次子目前已經唸大二、小女兒讀高一，梁淑美說，照顧自閉症的孩子要有更多耐心陪伴、與時間拔河，因為他們對外界環境特別敏感，希望社會能多些同理心，多了解他們，不要投以怪異眼光。

除了全力協助子女的教育學習，梁淑美也帶著孩子學習烹飪烘焙技能，並熱心奔走出錢出力，鼓舞了其他家長帶著孩子學習，投入更多社區融合服務活動。她希望能將這份愛推廣到社會，讓自閉兒的家長獲得資源與資訊、讓大眾認識與關心自閉兒。

台灣無障礙協會日前公布第26屆全國十大傑出愛心媽媽－慈暉獎得主，苗栗縣自閉症協進會理事長梁淑美自全國數百位競爭者中脫穎而出，今天在縣府接受縣長徐耀昌頒贈「母愛光輝」牌匾表揚。