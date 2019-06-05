大溪埔頂公園 增設共融式遊具及親子圖書館有譜

2019-06-05 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園大溪區埔頂重劃區及南興地區鄰近大溪交流道，住宅人口發展迅速，埔頂公園兒童遊樂設施不多，地方建議增設共融式遊具。市議員陳治文今邀集工務、交通及文化局，就公園共融式遊具改善、圖書親子館位址及增設Ubike站點，舉行說明會及會勘，都達成施設共識。

市議員陳治文表示，大溪區老街區、河濱公園，以及埔頂、崎頂，都設有Ubike租賃服務站點，南興區鄰近國道3號高速公路大溪交流道，若能增設Ubike站點，能串連永昌宮、永昌埤等景點，若地方有共識順利取得用地，會爭取交通局優先設站點。

南興里里長徐福全表示，永昌宮前廣場大榕樹下，或靠永昌埤公園，都有充夠的腹地可設Ubike站點，且接引電力也沒問題。鄰近有八德落羽松等景點可串連，帶動地方觀光及交通便利，地方樂見其成。

埔頂公園占地寬廣、景觀優美，鄰近住宅大樓林立，鄰近4里里長要求，增設現代化共融式遊具。市議員陳治文表示，市府今簡報規劃設置樹屋、森林冒險遊戲區，以及滾輪式溜滑梯、多元活動區等設施，地方提加強孩童使用安全維護意見後，預計近期著手施設，趕在年底完工。

文化局計畫在埔頂公園，新設埔頂圖書分館暨親子館，地方擔心預定地緊鄰天幕球場吵嘈，且占用有限的綠地空間，可否更改地點。市議員陳治文表示，市府採納地方意見，決定將圖書分館及親子館預定地，改移到公園東北角，靠仁善街的停車場用地。