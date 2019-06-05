館長捐了60萬 南庄國中：盼事件落幕校園回歸平靜

2019-06-05 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



館長陳之漢。圖／截自「飆漢」臉書粉絲團 分享 facebook 苗栗縣議員鄭聚然近期因為在議會發言「誰給錢誰就是老大、誰給錢就是爸媽」引發爭議，更演變成與館長陳之漢之間「叫爸爸」大戰，館長陳之漢今捐款60萬元到南庄國中教育儲蓄戶，議員鄭聚然說「相信他的作為，感謝他把錢捐給南庄國中，向他致意」。校方表示，謝謝大家關心，盼事件落幕，讓校園回歸平靜。

苗栗縣南庄國中今年4月因為接受大陸酒庄捐贈營養午餐費60萬元，引發爭議，事後學校將捐款退回。苗栗縣國民黨議員鄭聚然5月在議會公開發言「不管什麼統戰，誰給錢誰就是爸媽」，未料鄭嗆館長自己若捐60萬，代表性「叫他一聲爸！」，館長5月30日承諾捐60萬，嗆鄭「你就是個賣國賊，爸不用叫了，爾後你自稱賣國賊即可」。

館長陳之漢今允諾捐款60萬元到南庄國中教育儲蓄戶，館長今在臉書PO文「60萬已經匯款了，館長沒給各位丟臉」。鄭聚然獲悉館長捐款60萬元，接受記者訪問時，鄭聚然說，先感謝他，雖然不是捐到南庄國中的營養午餐費，因為營養午餐費已經找好錢，鄭也有捐給學校，「感謝館長把錢捐給南庄國中，向他致意」。

南庄國中校長詹吉翔說，「謝謝大家的關心，也期盼事件趕快落幕，讓校園回歸平靜，讓孩子都能專心讀書，謝謝大家！」