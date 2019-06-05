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館長捐了60萬 南庄國中：盼事件落幕校園回歸平靜

2019-06-05 19:51聯合報 記者劉星君╱即時報導

館長陳之漢。圖／截自「飆漢」臉書粉絲團
館長陳之漢。圖／截自「飆漢」臉書粉絲團
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苗栗縣議員鄭聚然近期因為在議會發言「誰給錢誰就是老大、誰給錢就是爸媽」引發爭議，更演變成與館長陳之漢之間「叫爸爸」大戰，館長陳之漢今捐款60萬元到南庄國中教育儲蓄戶，議員鄭聚然說「相信他的作為，感謝他把錢捐給南庄國中，向他致意」。校方表示，謝謝大家關心，盼事件落幕，讓校園回歸平靜。

苗栗縣南庄國中今年4月因為接受大陸酒庄捐贈營養午餐費60萬元，引發爭議，事後學校將捐款退回。苗栗縣國民黨議員鄭聚然5月在議會公開發言「不管什麼統戰，誰給錢誰就是爸媽」，未料鄭嗆館長自己若捐60萬，代表性「叫他一聲爸！」，館長5月30日承諾捐60萬，嗆鄭「你就是個賣國賊，爸不用叫了，爾後你自稱賣國賊即可」。

館長陳之漢今允諾捐款60萬元到南庄國中教育儲蓄戶，館長今在臉書PO文「60萬已經匯款了，館長沒給各位丟臉」。鄭聚然獲悉館長捐款60萬元，接受記者訪問時，鄭聚然說，先感謝他，雖然不是捐到南庄國中的營養午餐費，因為營養午餐費已經找好錢，鄭也有捐給學校，「感謝館長把錢捐給南庄國中，向他致意」。

南庄國中校長詹吉翔說，「謝謝大家的關心，也期盼事件趕快落幕，讓校園回歸平靜，讓孩子都能專心讀書，謝謝大家！」

南庄國中全校共有8班，182名學生，學生有來自客家人、原住民族。校方表示，教育儲蓄戶的款項，沒有受到年限限制，要由導師申請後，就可運用在學生在校學習有關任何費用，包括營養午餐費、買制服、書籍費用等，只要與學生在校學習有關費用都可以。

苗栗縣議員鄭聚然。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員鄭聚然。記者劉星君／攝影
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館長今在臉書PO文「60萬已經匯款了，館長沒給各位丟臉」。圖／翻攝臉書
館長今在臉書PO文「60萬已經匯款了，館長沒給各位丟臉」。圖／翻攝臉書
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苗栗縣南庄國中教育儲蓄專戶收到館長捐款60萬元，校方表示，盼事件落幕，讓校園回歸...
苗栗縣南庄國中教育儲蓄專戶收到館長捐款60萬元，校方表示，盼事件落幕，讓校園回歸平靜，謝謝大家關心。圖／翻攝教育儲蓄戶網站
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館長南庄營養午餐
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