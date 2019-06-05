桃園閩南文化節連嗨5周末 澎恰恰、王琄、楊麗音演出

2019-06-05 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園閩南文化節今年邁入第7年，系列活動將於8日登場，一連辦5個周末，今年因應文化局新成立閩南及民俗文化科，特別擴大辦理，新增總舖師大賽、閩南現代音樂劇及懷舊台語金曲音樂會、藝陣交流等節目內容，市府文化局今天辦記者會宣傳，將在系列活動演出的藝人澎恰恰、王琄、楊麗音都現身力挺，8日首場活動將在桃園市府廣場、藝文廣場辦「藝閣VS踩街」，將有50台大小藝閣踩街，為活動揭開序幕，歡迎民眾體驗獨特的閩南文化。

閩南文化節系列活動多元，有8場大型活動，地點橫跨桃園、大溪、蘆竹、大園、中壢與龜山等行政區，首個周末以桃園區為主要活動地點，50台藝閣將接力在市府廣場、藝文廣場踩街，8與9日晚上7點到9點在藝文廣場則有「十二生肖貓來亂」表演，演出融合民俗技藝、巨型戲偶與現代劇場，將邀來金鐘雙影后王琄、楊麗音同台飆戲，採免費入場。

活動第2周則輪到總鋪師辦桌比賽於15日在桃園護國宮登場，將有10組辦桌好手一較高下，競逐最強總鋪師名號，現場還席開多桌擺出櫻花蝦米糕、蝦捲、五香豬肝等台式料理，一桌2500元，已在5月份開放網路訂桌被秒殺；16日則在大溪福仁宮辦閩南語答喙鼓比賽。

第3周於6月22、23日則在南崁與大園分別舉辦閩南歌謠創意舞蹈比賽與閩南懷舊金曲音樂會，將邀請金曲歌王蕭煌奇、施文彬等歌手輪番演繹經典；第4周6月29、30日則為台灣原創音樂劇「釧兒」在藝文廣場盛大登場，藝人澎恰恰與歌仔戲班將有精彩演出；第5周7月6、7日在高鐵站前廣場推出「鬥陣」陣頭藝術匯演，邀14隊國內、外特色技藝陣頭尬場。

市長鄭文燦說，桃園具有豐富多元的族群特色，包括閩南、客家、原住民族、眷村、新住民等，都占桃園人口組成的相當比例，市府積極辦理各項活動，希望促進族群間的交流與融合，其中桃園閩南文化節舉辦邁入第7年，今年活動多元，有閩南特色陣頭、戲劇、舞蹈、音樂、美食與半年節祈福活動，歡迎市民朋友踴躍參與，一同體驗獨特閩南文化。