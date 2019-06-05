影／雨過天晴西瓜水傷浮現 後龍西瓜爭取救助

2019-06-05 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣後龍鎮的西瓜正值產季，但受到5月中旬的大雨影響，部分地區災情陸續浮現，鎮公所估計受災瓜田達到25公頃，立委陳超明上午邀農糧署等單位會勘，要求認定上應從寬從優，並簡化流程。

苗栗縣政府農業處表示，5月間後龍地區的香瓜受災，鎮公所通報10公頃受災，損害率約35％，依單一鄉鎮、單一作物的標準換算，符合農業天然災害現金救助標準，已獲中央核定，每公頃7.5萬元；至於西瓜災情，目前估算還不到現金救助標準，但西瓜雨後又日曬的水傷情形往往會持續擴大，能否達救助標準還需進一步認定，縣府將努力協助農民爭取。

後龍鎮長朱秋隆指出，後龍地區種植的西瓜和香瓜品質佳，市場行情好，吸引不少年輕人返鄉務農；今年後龍西瓜生產面積約160公頃，估計受大雨影響面積約25公頃，受害程度接近4成，產量減少約250公噸、損失約300萬元。

後龍是苗栗縣西瓜最大產區，目前正值產季，鎮公所剛舉辦西瓜節行銷，但5月間各地出現不小雨勢，部分平地栽種的西瓜開始出現水傷災情，陳超明上午邀農糧署北區分署、苗栗農業改良場、縣府及鎮公所人員到水尾一帶勘察西瓜及香瓜災情，有些田裡的西瓜腐爛，甚至整片無法收成。