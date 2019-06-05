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辭國會黨總顧問 蔡正元：妙天幫韓國瑜出錢出力是事實

陸建立「不可靠實體清單」 外商都被嚇到了

影／雨過天晴西瓜水傷浮現 後龍西瓜爭取救助

2019-06-05 18:01聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣後龍鎮的西瓜正值產季，但受到5月中旬的大雨影響，部分地區災情陸續浮現，鎮公所估計受災瓜田達到25公頃，立委陳超明上午邀農糧署等單位會勘，要求認定上應從寬從優，並簡化流程。

苗栗縣政府農業處表示，5月間後龍地區的香瓜受災，鎮公所通報10公頃受災，損害率約35％，依單一鄉鎮、單一作物的標準換算，符合農業天然災害現金救助標準，已獲中央核定，每公頃7.5萬元；至於西瓜災情，目前估算還不到現金救助標準，但西瓜雨後又日曬的水傷情形往往會持續擴大，能否達救助標準還需進一步認定，縣府將努力協助農民爭取。

後龍鎮長朱秋隆指出，後龍地區種植的西瓜和香瓜品質佳，市場行情好，吸引不少年輕人返鄉務農；今年後龍西瓜生產面積約160公頃，估計受大雨影響面積約25公頃，受害程度接近4成，產量減少約250公噸、損失約300萬元。

後龍是苗栗縣西瓜最大產區，目前正值產季，鎮公所剛舉辦西瓜節行銷，但5月間各地出現不小雨勢，部分平地栽種的西瓜開始出現水傷災情，陳超明上午邀農糧署北區分署、苗栗農業改良場、縣府及鎮公所人員到水尾一帶勘察西瓜及香瓜災情，有些田裡的西瓜腐爛，甚至整片無法收成。

陳超明指出，現今氣候異常成常態，尤其瓜果類作物採收期多在氣候多變的梅雨季，往往一陣大雨，農民的收成就毀於一旦，他要求農糧署在天然災害補償機制認定上應從寬、從優，申請流程應簡化並把握時效，讓受災農民能及早轉作或重作，將損失降至最小，發揮政府補助實質效果。

苗栗縣後龍地區香瓜受災達10公頃，已獲核定農損救助。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍地區香瓜受災達10公頃，已獲核定農損救助。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣後龍鎮部分地區西瓜受災，立委陳超明今天邀相關單位人員會勘，爭取農業天然災害...
苗栗縣後龍鎮部分地區西瓜受災，立委陳超明今天邀相關單位人員會勘，爭取農業天然災害救助。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣後龍鎮部分地區西瓜受災，立委陳超明(右二)今天邀相關單位人員會勘，爭取農業...
苗栗縣後龍鎮部分地區西瓜受災，立委陳超明(右二)今天邀相關單位人員會勘，爭取農業天然災害救助。圖／陳超明服務處提供
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苗栗縣後龍鎮部分地區西瓜受災，立委陳超明今天邀相關單位人員會勘，爭取農業天然災害...
苗栗縣後龍鎮部分地區西瓜受災，立委陳超明今天邀相關單位人員會勘，爭取農業天然災害救助。記者胡蓬生／攝影
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陳超明農民苗栗縣
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