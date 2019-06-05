應景端午節打造果汁粽 訓練動物覓食行為

2019-06-05 16:32 中央社 新竹市5日電



端午節將至，六福村主題遊樂園為動物打造果汁粽，讓動物感受過節氣氛。行銷經理黃淑芳今天表示，透過專業動物管理團隊為動物製作果汁粽，也能訓練動物行為，豐富覓食方式。

黃淑芳受訪表示，新竹縣關西鎮六福村主題遊樂園動物部猴園保育員卓思穎，應景端午節，以蔬果汁打造成沁涼冰粽，讓環尾狐猴、大長臂猿食用，同時，也讓民眾可以觀察動物的覓食行為，進而認識動物生態。

黃淑芳說，動物們需要攝取多種蔬果營養，選擇紅蘿蔔、青江菜、葡萄、鳳梨、芭樂打成汁，果汁倒入夾鏈袋，再用迴紋針和橡皮筋塑型，待結冰後將夾鏈袋撕開完成「彩色果汁粽」。

她表示，最後將「彩色果汁粽」掛上樹，讓猴子們動腦想辦法取食，豐富活動行為，也讓人工豢養的動物，行為能越接近自然化，所傳達動物生態教育價值就越高。

黃淑芳表示，六福村透過融入互動式體驗，讓動物行為更為豐富，如狐獴玩滾筒、犀牛頂球，也讓來參訪的民眾能觀察多元動物生態，把動物及環境保育的種子種入每一位遊客心中。

黃淑芳說，六福村獸醫也為屬貓科的白老虎打造詠春拳木樁，獸醫師將肉品塞進木樁內，透過食物鼓勵白老虎以撲、攀、抓等行為動腦覓食，以互動式體驗活動配合專業的導覽解說，讓遊客更親近動物世界。