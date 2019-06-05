夾娃娃機賣按摩棒飛機杯 桃市議員提案校園百公尺內禁設

2019-06-05 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市經濟發展局針對夾娃娃機台採專案查核，針對距離國中、小學校100公尺以內，共195家夾娃娃機店稽查，查獲店內機台疑似擺放成人用品如按摩棒、飛機杯共53家。圖／市府經發局提供 分享 facebook 夾娃娃機仍未退燒，商品甚至出現按摩棒、飛機杯等18禁內容物，桃園市議員舒翠玲在議會臨時會提出制定「桃園市自助選物販售事業管理自治條例」議案，今天一讀，明天進審查小組審查，條例主要規範桃園市未來幼兒園、國中小與高中校園周邊100公尺內不得設夾娃娃機台，違者可罰3萬元以上直到歇業，且內容物不得有成人情趣、菸酒等物品。

不過，對議員提案制定夾娃娃機相關管理自治條例，市府持保留態度，市長鄭文燦說，此條例主要來自新北市政府版本，幾乎只有將新北改桃園的差異，且此條例在新北議會被退回，「退件的案子被拿來桃園提案」，需要好好討論，不能任意立法，他認為稽查販售物是重點，將請市府經濟發展局與議員溝通說明。

據悉，該條例在新北被退件，是因牽涉範圍廣，從幼兒園到高中校園周邊100公尺若禁設夾娃娃機台，「恐有一半機台被消滅」，且幼兒園孩童年紀小，是否會沈迷夾娃娃，也有待商榷，再來多數機台販售內容物都有相關規範，無脊椎活體如龍蝦無規範，須納入檢討。

目前全桃園共938家選物販賣機店，據市府統計，國中小校園周邊100公尺的夾娃娃機店約195家，若為議員所提自治條例規範的幼兒園、國中小與高中周邊100公尺內夾娃娃機店數量更多，多達450家，幾乎占了全桃園一半機台，影響層面廣。

經發局長郭裕信說，從工商登記層面來看，目前選物販賣機業者以「文教、樂器、育樂用品零售業」進行商業登記，採書面審查並無特別限制，一旦公布施行自治條例，原先取得合法登記的選物販賣機站業者若又因設在校園100公尺內被要求停業、罰款，恐有違信賴保護與誠信原則。

經發局商業發展科長廖振宏說，針對機台內容物管理，中央法規多有規範，像是兒少法也有針對成人用品、菸酒與檳榔訂立規範，若販售有價證券、通用貨幣或不明確物品也有違電子遊戲場管理條例，機台未標示機具名稱、未設保夾金額，已具射倖性，也有違電子遊戲場管理條例規定。

郭裕信認為，規範選物販賣機並訂定條例，多數人都會認同，但條例制定要有實質意義，以目前議會所提自治條例看來與新北被議會退件的版本幾乎無異，就實務面而言，也管不到源頭，反而會因噎廢食，衝擊到在校園周邊合法的商家，應朝查緝管理方向來執行。