善心人連5年低調捐物資 桃園資收個體戶端午收粽子

2019-06-05 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園一名年約五十多歲的資源回收業者連續5年，逢春節、端午與中秋三大節都會主動捐贈民生物資與年節禮品，交由環保局代送，今年端午佳節也不例外，特別準備市價800元、150份粽子禮盒送給資收個體戶，環境清潔稽查大隊長羅文林（右）等人近日代送。圖／桃園市環保局提供 分享 facebook 資源回收個體戶仰賴回收度日，生活艱辛，桃園一名年約五十多歲的資源回收業者連續5年，逢春節、端午與中秋三大節都會主動捐贈民生物資與年節禮品，交由環保局代送，今年端午佳節也不例外，特別準備市價800元、150份粽子禮盒送給資收個體戶，環保局長呂理德深表認同，特別響應加碼捐贈生活物資，近日透過清潔隊逐一分送，獻上佳節心意。

市府環保局指出，近5年來，一名不願具名的善心人士，每逢三節都會捐贈逾百份物資，包括白米、罐頭、粽子、香腸等食品，委由環保局協助分送給弱勢的資源回收個體戶及資收大軍，今年端午節也照例送上好禮，心意讓環保局人員相當感動，據悉，這名好心人年約五十多歲，是名資源回收業者，但對捐贈一事相當低調，一律委由環保局協助代送。

端午節快到了，環境清潔稽查大隊長羅文林及桃園區中成里長姜明月，近日就聯袂拜訪轄區資收個體戶，送上善心人贈送的粽子禮盒，還有環保局加碼贈送的白米、清潔劑等生活物資，也趁訪視過程慰訪資收個體戶，了解生活工作情況，79歲的莊姓老婦也是資收個體戶，丈夫因病行動不便，兩人靠資收維生，還到工廠打零工攢錢，感謝各界的愛心援助。