十大傑出愛心媽媽伴自閉症兒女讀書 盼與社會接軌

2019-06-05 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣自閉症協進會理事長梁淑美今年獲頒全國十大傑出愛心媽媽，梁淑美育有三子女，次子與么女為自閉症，她入班跟孩子們念書，讓孩子們理解跟學習與同學們相處，她觀察到小女兒熱中於色彩，啟發女兒美術天分，讓更多人了解，自閉症孩子也有屬於自己揮灑天空。

48歲梁淑美育有三子女，大兒子22歲，次子21歲念大二餐飲科，小女兒就讀高一，她觀察到小女兒對於色彩敏銳，積極啟發女兒在美術的天分，從女兒幼兒園時，帶著她四處參加繪畫比賽，累積自信，女兒國小時參加縣內美術競賽，也曾獲得2017總統教育獎青少年組，及2018年第21屆周大觀文教基金會全球熱愛生命獎章。

梁淑美今年擔任苗栗縣自閉症協進會理事長，梁淑美說，雖然兩個孩子是自閉症，她不氣餒，積極地帶著子女奔波參加早期療育課程，學齡時期以陪讀的方式參與他們的成長。

梁淑美說，雖然過程難免艱辛，但這樣不僅給予孩子更多的照顧，也讓他們較快認識新的環境、融入新的團體、降低學習的焦慮，也讓班上同學們能夠接納不一樣的孩子，學會同理，也希望孩子之後能走入社會。

梁淑美說，希望社會可以多一點同理心，不要對自閉症有奇怪眼光，因為他們對外界環境很敏感，希望大家可以多了解他們。

照顧孩子過程中，梁淑美說，比較挫折的是，當孩子小的時候，沒有親子的依附感，但一路走來，他們只是不會表達。