桃園設計獎「叢生。Vitality 」總獎金50萬元 即刻報名

2019-06-05 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市青年事務局也鎖定18到30歲之間的年輕設計高手「設青新銳」，發出「2019（第一屆）桃園設計獎」邀請卡，請高手參賽。今年主題「叢生。Vitality 」，比賽總獎金達50萬元的設計大賽，徵求充滿創意、風格前衛，以及渴想改變世界的大計畫，一起透過設計Make Our Life Better。

首屆「桃園設計獎」徵件時間至6月30日，分為「視覺與商業設計」、「數位與多媒體設計」、「產品與工業設計」3大組，評審團成員有青年設計圈中網路熱度極高的美感細胞團隊，與重視社會影響力育成的 Impact Hub、Moon Shine夢想動畫的設計師，知名工業設計工作室器研所，和紀錄片「只有大海知道」導演崔永徽等菁英組成專業評審團，將挑出各 組的前15強，在9月20到23日「桃園設計展」中的決賽中爭逐各組金獎8萬元、銀獎5萬元、銅獎3萬元和肯定。

為了凝聚桃園在地的設計能量，青年事務局今年初就建立了串連桃園9所大學校25系，組成「桃園設計學群聯盟」，更支援8校15系的成果展覽，能在新一代設計展、文青勝地松山文創園區，看見青年事務局支持學子勇敢造夢的身影。局長顏蔚慈表示，桃園設計科系在學生目前超過7000人，每年畢業生人數超過1800人，桃園有相當強大的設計人才庫，「相信總有一天我們的桃園學子不用再往台北去，在桃園就能有發展空間」。

青年局表示，台灣在長年的設計教育訓練下，青年的設計能量逐漸成熟茁壯，設計師的社會影響力也持續提升。桃園作為國門之都以及重要的工業大城和青年創業熱點，青年事務局未來除了定期舉辦設計獎，也將深入桃園設計學子社群，藉由跨界工作坊、論壇、職場體驗等平台打開桃園青年的視野，並建立線上的「桃園設計人才資料庫」，促成產學合作、實習計畫、職缺對接等機會，創造友善的設計環境。