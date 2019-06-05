新街溪出海口垃圾有解 海管處長：機具進場月內清除

2019-06-05 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市許厝港國家濕地保護區的新街溪出海口遭垃圾廢棄物汙染重大，市府環保局海岸管理處長林立昌邀集內政部營建署、農委會等單位代表，今天上午前往實地會勘，看到隆起沙丘埋有可能上千噸垃圾廢棄物，「沒想到沙丘竟埋這麼多垃圾」，內政部代表同意補助經費及由機具進入濕地範圍清除垃圾，林立昌表示，海岸出現的大量堆積垃圾大部分被環保志工清理，小部分及沙丘堆積的垃圾廢棄物，會勘後將陸續調撥機具進場清除，希望儘快在一個月內清理完成，徹底解決新街溪出海口垃圾汙染問題。

大園區新街溪出海口遭到大量廢布料垃圾廢棄物淹沒，汙染許厝港國家濕地範圍重大，引起市長鄭文燦重視，第一時間前往勘查，指示環保局加速解決堆積垃圾量。環保局海管處邀請國家濕地管轄的內政部營建署、農委會林務局等單位代表實地會勘，林立昌現場說明出海口左側沙丘掩埋20多年來遭非法偷倒的大量垃圾廢棄物，必須一次解決。