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新街溪出海口垃圾有解 海管處長：機具進場月內清除

2019-06-05 13:02聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市許厝港國家濕地保護區的新街溪出海口遭垃圾廢棄物汙染重大，市府環保局海岸管理處長林立昌邀集內政部營建署、農委會等單位代表，今天上午前往實地會勘，看到隆起沙丘埋有可能上千噸垃圾廢棄物，「沒想到沙丘竟埋這麼多垃圾」，內政部代表同意補助經費及由機具進入濕地範圍清除垃圾，林立昌表示，海岸出現的大量堆積垃圾大部分被環保志工清理，小部分及沙丘堆積的垃圾廢棄物，會勘後將陸續調撥機具進場清除，希望儘快在一個月內清理完成，徹底解決新街溪出海口垃圾汙染問題。

大園區新街溪出海口遭到大量廢布料垃圾廢棄物淹沒，汙染許厝港國家濕地範圍重大，引起市長鄭文燦重視，第一時間前往勘查，指示環保局加速解決堆積垃圾量。環保局海管處邀請國家濕地管轄的內政部營建署、農委會林務局等單位代表實地會勘，林立昌現場說明出海口左側沙丘掩埋20多年來遭非法偷倒的大量垃圾廢棄物，必須一次解決。

內政部營建署官員表示，既然在國家濕地範圍，垃圾廢棄物必須清除，中央可補助部分經費，交由桃園市政府調撥機具進場清除垃圾廢棄物，乾淨海岸。與會的市議員徐其萬服務處主任郭來全認為，濕地保護區的垃圾廢棄物一定要落實清除，希望一併擴大清查沿海垃圾或海漂垃圾，建議淨灘應擴大範圍，不要經常固定地點，否則無法有效遏阻垃圾廢棄物汙染海岸沙灘。

桃園市國家濕地新街溪出海口垃圾汙染，環保局海管處、內政部等單位會勘同意機具進場清...
桃園市國家濕地新街溪出海口垃圾汙染，環保局海管處、內政部等單位會勘同意機具進場清除。記者曾增勳／攝影
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桃園市國家濕地新街溪出海口垃圾汙染，一片隆起沙丘底下千噸垃圾廢棄物露出，環保局海...
桃園市國家濕地新街溪出海口垃圾汙染，一片隆起沙丘底下千噸垃圾廢棄物露出，環保局海管處、內政部等單位會勘決定機具進場清除。記者曾增勳／攝影
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桃園市國家濕地新街溪出海口垃圾汙染，環保局海管處、內政部等單位會勘同意機具進場清...
桃園市國家濕地新街溪出海口垃圾汙染，環保局海管處、內政部等單位會勘同意機具進場清除。記者曾增勳／攝影
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桃園市國家濕地新街溪出海口垃圾汙染，海岸仍存留許多海漂垃圾廢棄物浮現。記者曾增勳...
桃園市國家濕地新街溪出海口垃圾汙染，海岸仍存留許多海漂垃圾廢棄物浮現。記者曾增勳／攝影
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廢棄物濕地內政部
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