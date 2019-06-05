台61南下大園-草漯段施工 交管41天行車注意

相關新聞
來牽罟、編漁網、築石塭 桃園海客文化藝術季7月登場2019-06-05 08:56
端節連假台61線替代國道路線 返鄉出遊避塞車看這裡2019-06-05 08:54
培訓原民考照服員 桃園加開考前衝刺班2019-06-04 23:23
石虎條例卡關 苗縣府推生態給付2019-06-04 23:20
苗栗縣文狀元 談寫作心得 妙喻逗笑眾人2019-06-04 23:04
桃園市家長會 連續9年獎助新屋區清寒生2019-06-04 23:02
桃園、新竹備援管線工程開工 2021北水南送2019-06-04 23:00
「5個寶特瓶做1件球衣」 海廢寶特瓶不再無解2019-06-04 22:57
新聞眼／環保局急護主？「口水」攪亂垃圾2019-06-04 22:54
桃園市新街溪出海口 沙丘下藏千噸垃圾！2019-06-04 22:50
噁！疑未妥善照護 桃市某安養機構遭爆疥瘡感染2019-06-04 20:57
桃園捷運綠線地下潛盾GC02標 中華工程聯合團隊獲選2019-06-04 20:55
醒獅團大鼓上寫「中華台北」 蘇貞昌看不下去2019-06-04 17:30
桃市進入腸病毒流行期 幼兒園國小共24班停課2019-06-04 16:48
端午3天連假 龍潭大池規畫行人徒步區2019-06-04 16:26
健保署新竹聯絡辦公室今擴增櫃檯 10分鐘可領新健保卡2019-06-04 15:46
創新政策 吳志揚助桃園農民孵出十大好米2019-06-04 14:33
「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！2018-10-31 12:00
石虎保育條例退回 贊成議員：縣府不再提案我們自己提2019-06-04 22:39
石虎保育自治條例二度失敗 苗縣農業處：推動生態給付2019-06-04 20:20
影／苗縣石虎保育條例未過 縣長：短時間不再提2019-06-04 17:46
桃市家長會長協會送暖新屋15校 勉勵學生不忘回饋社會2019-06-04 17:14
桃園新街溪口垃圾淹沒 他研判23年前中壢垃圾大戰偷倒2019-06-04 16:37
新街溪口垃圾淹沒遭譏第三世界 一旁沙丘也有垃圾堆積2019-06-04 16:28
影／大紅包！蘇貞昌宣布補助新竹縣市水環境建設10億經費2019-06-04 15:59
25人反對！苗縣石虎保育自治條例二度闖關仍未過2019-06-04 11:50
苗栗石虎保育條例闖關失敗 二讀會遭退回2019-06-04 11:47
北水南送工程今開工 桃園支援新竹可提升至20萬噸2019-06-04 11:38
桃市淨灘新亮點！海廢寶特瓶搖身變環保球衣2019-06-04 11:29
熱門文章
高雄市區多起投訴夜間飄惡臭 稽查竟是「黃金雨」惹禍2019-06-04 16:35
捷運環狀線噪音大 侯友宜：誰也受不了2019-06-04 15:17
桃園捷運綠線地下潛盾GC02標 中華工程聯合團隊獲選2019-06-04 20:55
菜販紅樹林撈小魚打牙祭 意外撈到一尺長大螃蟹2019-06-04 19:30
侯友宜議會吃雞翅 網友讚：比韓國瑜好2019-06-04 20:19
北員林和大村的好消息 這條便捷的新路將完工通車2019-06-04 19:06
港湖女神高嘉瑜「黑歷史」流出 網友笑：好清純2019-06-04 23:40
王惠美施政滿意度敬陪末座挨批 彰化縣府：會更努力2019-06-04 13:22
3天就額滿！全國獨有除濕機補助第二波 基隆9月開放申請2019-06-04 12:27
25人反對！苗縣石虎保育自治條例二度闖關仍未過2019-06-04 11:50
台南日治時期忠靈塔將拆遷？民間怒吼：不能再動先人了2019-06-04 12:40
北水南送工程今開工 桃園支援新竹可提升至20萬噸2019-06-04 11:38
端午3天連假 龍潭大池規畫行人徒步區2019-06-04 16:26
麻豆及官田鄉親有好康 公共托育家園即日起開班招生2019-06-04 14:14
嘉義山區看得到高雄85大樓 雨後視野超清晰2019-06-05 08:55
台南市道172線爭議議員調解 本月將再開協調會2019-06-04 13:56
影／大紅包！蘇貞昌宣布補助新竹縣市水環境建設10億經費2019-06-04 15:59
流標6次 金門安息返鄉明起改船運帶鄉親「落葉歸根」2019-06-04 21:55
影／小爸媽送托孩子難 侯友宜：沒經濟能力可免費入托2019-06-04 15:50
【重磅快評】大巨蛋「不拆就是要蓋啊！」2019-06-05 09:28
跟著「秃子」逛花蓮 擁抱韓粉花蓮旅宿推端午優惠2019-06-04 13:36
震南案發操作許可前送議會備查 高市環保局：重為審查合法2019-06-04 18:30
60年岡山眷村欣欣市場拆遷倒數計時 影像記錄最後榮光2019-06-04 19:27
台中外埔崩塌段危及上方民宅 蔡其昌會勘爭取搶修經費2019-06-04 12:39
雲林縣祭出21萬元獎金 邀民眾來玩來拍照2019-06-04 13:24
基隆議員建議夏季浮潛延至晚間7點 市府：夜潛危險2019-06-04 16:34
大坑步道蛇出沒 盧秀燕籲舉報不當放生2019-06-04 15:36
不在南鐵拆遷範圍內房子也拆 鐵道局：有結構安全疑慮2019-06-04 17:07
左鎮農會結合化石館 今推吃鮮芒果冰逛化石館享優惠2019-06-04 12:53
東大門惡火毀心血 攤商串連「設計有問題，反對重蓋天橋」2019-06-04 12:40
噁！疑未妥善照護 桃市某安養機構遭爆疥瘡感染2019-06-04 20:57
基隆端午節划龍舟送800香包 環保局挑戰10連霸2019-06-04 13:44
影／肥料工廠飄惡臭 東港鎮民集結抗議：比死老鼠還臭2019-06-04 13:17
查版權讓唱歌像白色恐怖？ 民眾建議開放非營利團體2019-06-04 15:46
高雄中博高架橋拆除案 衝擊商圈和工期塞車受關注2019-06-04 15:18
民汐線「盲腸」說 新北議員：柯文哲別說幹話2019-06-04 17:18
醒獅團大鼓上寫「中華台北」 蘇貞昌看不下去2019-06-04 17:30
當選無效前辭職再找親人補選 「落選頭」痛批法令不公2019-06-04 19:22
薪水3萬5起跳號召北漂青年返鄉 高市7月北上辦就博會2019-06-04 12:24
左彎車不再「塞」直行車 淡水、新店2路口變順暢2019-06-04 16:51
留言