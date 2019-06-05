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台61南下大園-草漯段施工 交管41天行車注意

2019-06-05 09:51聯合報 記者曾增勳╱即時報導

公路總局第一區養工處為辦理台61線35公里到37公里及43公里到45公里段右側路基路面改善工程，該處今天上午表示，預定6月10日至7月20日止，長達41天，台61線南下34公里（大園）到39公里（草漯）路段進行施工管制，提醒民眾用路人提前改道到台61線側車道或替代道路，行經該路段請遵循交通標誌指示及現場引導，或是避開施工路段，維護行車安全，避免塞車影響行程。

台61線南下34公里（大園）到39公里（草漯）路段進行施工，公路總局預定6月10...
台61線南下34公里（大園）到39公里（草漯）路段進行施工，公路總局預定6月10日至7月20日，長達41天管制交通，提醒民眾遵行或避開路段。圖／中壢工務段提供
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