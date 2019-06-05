來牽罟、編漁網、築石塭 桃園海客文化藝術季7月登場

2019-06-05 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園新屋、觀音等地為全台唯一濱海客庄，特色獨具，桃園市客家事務局連續多年規畫「海客文化藝術季」，重現桃園沿海傳統捕魚技藝，今年活動再度入選客家委員會「客庄十二大節慶」，藝術季將於7月6日到14日登場，即日起千人牽罟、海客小旅行開放報名，邀請民眾共度不一樣的海客夏季。

客家事務局昨邀新屋幼兒園幼童扮演「小小海客」吟唱牽罟，桃園市長鄭文燦、客委員會副主委楊長鎮、客家事務局長何明光等人一同展開牽罟漁網，在海螺聲中象徵活動開跑。

「2019海客文化藝術季」7月登場規畫海客文化體驗三部曲，包含7月6日千人牽罟，現場還有漁網編織和築石塭等DIY體驗；7月6、7、13日推出3條路線共6梯次小旅行，深入導覽在地自然與人文景點；7月6日至14日在新屋好客莊園舉辦動靜態展演，以泥磚牆、老照片及農漁具展示呈現舊時濱海客庄風貌，並結合在地社區藝文表演，充滿濃濃海客風情。

鄭文燦說，市府積極推動海洋客家休閒農業區，串連在地業者、綠色隧道、石滬等觀光資源，促進在地產業發展，預計109年底完工的永安海螺文化體驗園區也將是客家重點建設之一，未來可結合海客石塭解說園區及海客文化藝術季活動，創造更多在地特色亮點。

客委會副主委楊長鎮說，海客文化藝術季是台灣唯一在海邊辦理的客庄十二大節慶，很具獨特性及代表性，小旅行及動靜態展演亦廣受民眾好評，他期許透過牽罟等系列活動，讓民眾得以深刻體驗海客文化，並將舊時客庄記憶再次呈現至民眾面前。